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Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Karadeniz kıyısındaki o ilimizdeki görüntü nedeniyle bölge tahliye edildi. Bölgede uzman ekipler harekete geçerken, görüntünün kaynağının nedeni şaşkına çevirdi.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 1

Bartın-Kastamonu sınırındaki plajda tedirgin eden bir olay yaşandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 2

Edinilen bilgilere göre, Kapısuyu Plajı kıyısında sahile vurmuş halde insansız hava aracı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 3

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede aracın mühimmat taşıyabilen silahlı bir insansız hava aracı olduğunu tespit etti.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 4

Güvenlik güçleri tarafından plaj ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Olası risklere karşı plajın boşaltıldığı öğrenildi.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 5

İnsansız hava aracının üzerinde mühimmat bulunduğu belirlenirken, olay yerine bomba imha ve uzman inceleme ekipleri yönlendirildi.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 6

Yetkililer tarafından insansız hava aracının menşei ve Karadeniz'e nasıl ulaştığına ilişkin inceleme sürdürülüyor.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 7

İlk değerlendirmelerde, söz konusu hava aracının Ukrayna-Rusya savaşı sırasında kullanılan ve daha sonra Karadeniz'e düşerek sürüklendiği değerlendirilen silahlı insansız hava araçlarından biri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 8

Uzman ekiplerin teknik incelemelerini sürdürdüğü, insansız hava aracının modeli, hangi ülkeye ait olduğu ve taşıdığı mühimmatın niteliğine ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti 9

İşte paniğe neden olan o mühimmat...

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