Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti

Yetkililer tarafından insansız hava aracının menşei ve Karadeniz'e nasıl ulaştığına ilişkin inceleme sürdürülüyor.

İlk değerlendirmelerde, söz konusu hava aracının Ukrayna-Rusya savaşı sırasında kullanılan ve daha sonra Karadeniz'e düşerek sürüklendiği değerlendirilen silahlı insansız hava araçlarından biri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Uzman ekiplerin teknik incelemelerini sürdürdüğü, insansız hava aracının modeli, hangi ülkeye ait olduğu ve taşıdığı mühimmatın niteliğine ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.