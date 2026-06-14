Karadeniz'de korkutan keşif! Kıyıya vurdu içinden çıkan şoke etti
Karadeniz kıyısındaki o ilimizdeki görüntü nedeniyle bölge tahliye edildi. Bölgede uzman ekipler harekete geçerken, görüntünün kaynağının nedeni şaşkına çevirdi.
Bartın-Kastamonu sınırındaki plajda tedirgin eden bir olay yaşandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kapısuyu Plajı kıyısında sahile vurmuş halde insansız hava aracı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede aracın mühimmat taşıyabilen silahlı bir insansız hava aracı olduğunu tespit etti.
Güvenlik güçleri tarafından plaj ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Olası risklere karşı plajın boşaltıldığı öğrenildi.
İnsansız hava aracının üzerinde mühimmat bulunduğu belirlenirken, olay yerine bomba imha ve uzman inceleme ekipleri yönlendirildi.