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Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin yıllardır para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi yine seyircisini ekrana kilitledi. Yeni bölümde 6 Şubat depremlerinde iki kızını ve sol kolunu kaybeden Halime Nuray Tunç yarışmaya katılırken genç kadının acı dolu hayatı yürekleri dağladı.

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 1

atv ekranlarının bilgilendirirken para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi yine seyircisine unutulmaz dakikalar yaşattı. Yarışmanın 14 Haziran 2026 günü yayınlanan bölümünde Hatay'ın İskenderun ilçesinden yarışmaya katılan ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen yarışmacı Halime Nuray Tunç Milyoner'e dahil oldu.

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 2

"İKİ KIZIMI KAYBETTİM"

25 yaşındaki yarışmacı, Oktay Kaynarca'ya 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlatırken iki kızını felakette kaybettiği belirtti. Tunç ayrıca sol kolunu ve diğer kızının ayağını kaybettiğini vurgulayarak ampute olduklarını ve hayatta kalmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 3

Halime Tunç; "Kızım benim kolum oluyor, ben onun ayağı oluyorum" ifadelerini kullanırken o anlarda duygusal anlar yaşandı.

6 ŞUBAT'TA İKİ KIZINI KAYBETTİ, MİLYONER'DE UMUDU İÇİN YARIŞTI
Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 4

BİYONİK KOL İÇİN YARIŞMAYA KATILDI

Yarışmacı, Milyoner'e katılma nedenini ise biyonik kol tedavisi için harcayacağını belirtti. Tunç solak olduğu için günlük hayatta kolunu kullanamadığında güçlük çektiğini ifade etti.

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 5

Genç yarışmacı depremin ardından sağlık sorunlarının sürdüğünü vurgularken yaşadığı zorlukların devam ettiğini ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle düzenli çalışamadığını belirtti.

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 6

500 BİN TL'LİK SORUNUN KİLİDİNİ AÇTI

Tunç yarışmada ilk barajı başarıyla geçerek 500 bin TL değerindeki 11. sorunun kilidini açtı. Tedavi masrafları için kıyasıya mücadele veren yarışmacı risk almayarak yarışmadan çekildi.

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 7

İŞTE O SORU

Kim Milyoner Olmak İster'in 500 bin TL değerindeki 11. sorusunda "Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birliğe verilen ad nedir? " sorusu yer aldı.


a- Ateşkes
b- Cambaz
c- Nalbant
d- Koşumcu

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 8

YANIT VERMEDİĞİNE PİŞMAN OLDU

Yarışmacı büyük ödüle adım adım yaklaşırken 300 bin TL'yi alarak Milyoner'e veda ederken, Oktay Kaynarca'nın "Cevap verecek olsaydın hangi şıkkı seçerdin?" sorusuna "Cambaz" yanıtını vereceğini vurgularken doğru yanıtı görmesiyle büyük bir pişmanlık yaşadı.

Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı 9

Tunç o anlarda "Gerçekten mi?" diyerek yanıt verirken doğru yanıt b şıkkı "Cambaz" olacaktı.

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