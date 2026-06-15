Milyoner'de yürekleri dağlayan anlar! Asrın felaketinde iki kızını kaybetti: Umudu için yarıştı

atv'nin yıllardır para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi yine seyircisini ekrana kilitledi. Yeni bölümde 6 Şubat depremlerinde iki kızını ve sol kolunu kaybeden Halime Nuray Tunç yarışmaya katılırken genç kadının acı dolu hayatı yürekleri dağladı.

atv ekranlarının bilgilendirirken para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her pazar akşamı olduğu gibi yine seyircisine unutulmaz dakikalar yaşattı. Yarışmanın 14 Haziran 2026 günü yayınlanan bölümünde Hatay'ın İskenderun ilçesinden yarışmaya katılan ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen yarışmacı Halime Nuray Tunç Milyoner'e dahil oldu.

"İKİ KIZIMI KAYBETTİM" 25 yaşındaki yarışmacı, Oktay Kaynarca'ya 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlatırken iki kızını felakette kaybettiği belirtti. Tunç ayrıca sol kolunu ve diğer kızının ayağını kaybettiğini vurgulayarak ampute olduklarını ve hayatta kalmak için mücadele verdiklerini ifade etti.

BİYONİK KOL İÇİN YARIŞMAYA KATILDI Yarışmacı, Milyoner'e katılma nedenini ise biyonik kol tedavisi için harcayacağını belirtti. Tunç solak olduğu için günlük hayatta kolunu kullanamadığında güçlük çektiğini ifade etti.