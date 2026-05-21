Kamu çalışanlarına ikramiye ödemeleri başlıyor: İlave tediye tarihleri belli oldu
Kamu kurumlarında çalışan işçilere her yıl yapılan ilave tediye ödemelerinin 2026 yılı takvimi netleşti. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026'da ödenecek.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARA YATACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek. Böylece kamu işçileri, Kurban Bayramı öncesinde yılın ilk ilave tediye ödemesini almış olacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
İlave tediye, 6772 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarında çalışan işçilere verilen ek ödeme olarak uygulanıyor. Kamu işçilerine yılda toplam 52 günlük ücret tutarında ödeme yapılıyor. Ödemeler işçinin çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanırken; fazla mesai, sosyal yardım, yemek ve yol ücretleri hesaplamaya dahil edilmiyor.
KİMLER İLAVE TEDİYE ALABİLİYOR?
2026 yılı itibarıyla ilave tediye hakkından yararlanabilecek çalışan grupları şöyle sıralanıyor:
• Genel ve katma bütçeli kurumlarda çalışan işçiler
• Özel bütçeli idarelerde görev yapan işçiler
• Belediyeler ve bağlı kuruluşlardaki işçiler
• Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlarda çalışan işçiler
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bünyesindeki kadrolu işçiler
• Taşerondan kadroya geçen 4/D statüsündeki işçiler
Memurlar ise ilave tediye kapsamına dahil edilmiyor.
2026 İLAVE TEDİYE ÖDEME TAKVİMİ
|Ödeme Dönemi
|Tarih
|Birinci ödeme
|22 Mayıs 2026
|İkinci ödeme
|18 Aralık 2026