12 ay ödeme yok, faiz yüzde 0,69! İstanbul'da 3 milyon TL'lik kentsel dönüşüm kredisine talep yağdı

İstanbul'da ilk 12 ayı geri ödemesiz 0,69 faizli 3 milyon liralık kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşlar 77 günde 196 bin 324 konut ve iş yeri için ön başvuru yaptı. En fazla başvuru ise Bahçelievler, Kadıköy ve Bakırköy'de görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteğine vatandaşların ilgisi arttı.

3 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ DESTEĞİ Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen proje doğrultusunda dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi desteği ilk 12 ay geri ödemesiz dönem, 180 aya varan vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla finansman imkanı sunuluyor. İstanbul'un projeye dahil edilmesiyle başvuru süreçlerinde yoğunluk yaşandı.

196 BİN 324 ÖN BAŞVURU ALINDI Proje kapsamında kentte çalışmaların başladığı 6 Nisan'dan 22 Haziran'a kadar 14 bin 32 hak sahibiyle görüşme yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 196 bin 324 konut ve iş yerine yönelik ön başvuru alındı.

Başvurular değerlendirme sürecinde bulunurken, uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesin başvurular netleştirilecek.Yetkililer, ön başvurulardaki artışın vatandaşların kentsel dönüşümde sürdürülebilir finansman modellerine olan ihtiyacını ve güvenini gösterdiğini belirtiyor.