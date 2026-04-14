İZBETON üzerinden 660 milyonluk vurgun! Özel’i yalanlayan belgeler ortaya çıktı
CHP'li belediyelerdeki talan düzeni bir kez daha belgelendi. İZBETON üzerinden kurulan kirli sistemde, alt yüklenici olan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un kooperatifler üzerinden 2023 rakamlarına göre 660 milyon liralık aklama yaptığı ortaya çıktı. Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da suç geliriyle 10 milyon liraya villa aldığı belirlendi. Öte yandan skandalı örtbas etmek için Erkol hakkında 'İmza yetkisi yok' diyen CHP lideri Özgür Özel'i belgeler yalanladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON şirketinde usulsüzlükle suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 9 şüpheli, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Zimmet' suçlamalarından tutuklanırken, yeni detaylar ortaya çıktı.
TEK TEK SIRALANDI
Sabah'ın haberine göre kentsel dönüşüm projelerinde alt yüklenici olarak adı geçen Ümit Erkol'un, oğlu Fırat Erkol'un ortağı olduğu Ares Yapı'nın kooperatiflerden gelen yüksek tutarlı fonların transfer edildiği paravan şirketlerden biri olduğu ifade edildi.
Ümit Erkol'un, kooperatiften düzenli olarak huzur hakkı adı altında aylık ödemeler aldığı, ayrıca kooperatifteki payı olan villanın yüzde 50 hissesini 2022 sonunda oğlu Fırat Erkol'a devrettiği, kalan yarısını ise 2023'te kooperatif denetçisi İsmail Alkan'a devrederek mal kaçırma şüphesi uyandıran işlemler gerçekleştirdiği anlaşıldı.
Operasyonda dosyaya giren şikayet dilekçesi de ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinde kooperatif ortaklarına bilgi verilmeksizin 11 villanın projeye eklendiği, villaların kooperatif yönetimi ile bağlantılı kişilere tahsis edildiği ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bu kişiler arasında yer aldığı belirtildi.
ŞİRKETLER PARAVAN
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), incelediği 5 farklı kooperatif üzerinden toplamda 660 milyon 293 bin 336 lira ve 1 adet gayrimenkulün suç geliri olarak aklandığını saptadı. Kooperatiflerden çıkan paraların görünürde ticari ilişki kurulan ancak neredeyse tek müşterisi kooperatifler olan City Construction, Casamar ve Ares gibi şirketlere aktarıldığı tespit edildi.