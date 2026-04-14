İZBETON üzerinden 660 milyonluk vurgun! Özel’i yalanlayan belgeler ortaya çıktı

Yönetici eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun suç geliriyle villa aldığı belirlendi. Paranın önce kooperatif tarafından Erkol'un oğluna ait Ares Yapı şirketine oradan da Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu'nun hesabına aktarıldığı, bu parayla Çeşme Boyalık Mahallesi'nde Şenol Aslanoğlu adına 2023 yılında 10 milyon liraya villa alındığı belirlendi.

İZBETON 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

31 Aralık 2023 tarihinde kasadan "Virman" açıklamasıyla çıkan 104 bin 482 TL'nin yaklaşık 93 bin TL'lik kısmına dair hiçbir fatura veya harcama belgesi bulunamadı. Soruşturma, projelerde fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi yoluyla kamu kurumlarının da zarara uğratıldığını belgeledi. Bu kapsamda İZBETON A.Ş.'nin 11 milyon 924 bin 11 TL zarara uğratıldığı belirlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLAYAN BELGE! CHP lideri Özgür Özel'in "Adalet katlediliyor" feryadı belgelerle elinde patladı. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u "imza yetkisi bile yoktu" diyerek savunan Özel'i bizzat yargı dosyasına giren kapı gibi belgeler yalanladı.

Özel 12 Nisan'da attığı tweet'te, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir'de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini çürüten belgeler ortaya çıktı. Ümit Erkol'un Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu kararlarının hepsinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak ıslak imzalarının bulunduğu belgeler ortaya çıktı. Böylece Özel'in yalan söylediği belgelenmiş oldu.