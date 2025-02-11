Viral Galeri Viral Tıkla İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı | A Haber muhabiri kazaya tanık oldu

İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı | A Haber muhabiri kazaya tanık oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından bu sabah İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, ara sokaklarda zaman zaman kazalar yaşandı. O kazalardan birisine de A Haber muhabiri Kübra Kılıç tanık olurken, kazazedelerin yardımına koştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:20
İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı.

İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

İSTANBUL'DA 2 İLÇEDE KAR TATİLİ

İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı

Kar yağışı başta Başakşehir, Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı | A Haber muhabiri kazaya tanık oldu

A HABER MUHABİRİ KAZAYA TANIK OLDU!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, kazalar da meydana geldi. Arnavuktöy'de haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Kübra Kılıç da bir kazaya tanık oldu.

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