İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı | A Haber muhabiri kazaya tanık oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından bu sabah İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar oldu. D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, ara sokaklarda zaman zaman kazalar yaşandı. O kazalardan birisine de A Haber muhabiri Kübra Kılıç tanık olurken, kazazedelerin yardımına koştu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:20