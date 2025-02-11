İstanbul beyaza büründü! Yola çıkacaklar dikkat: Arabalar yolda kaldı | A Haber muhabiri kazaya tanık oldu

A HABER MUHABİRİ KAZAYA TANIK OLDU!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, kazalar da meydana geldi. Arnavuktöy'de haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Kübra Kılıç da bir kazaya tanık oldu.