Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler'in gerisinde kalarak play-off etabına kalmaya hak kazandı. Yapılan kura çekiminin ardından milliler, Macaristan ile karşılaşacak. İlk maçını İstanbul'da oynayacak olan Türkiye'nin, Macaristan karşısındaki mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:54