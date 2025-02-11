Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

Milli Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye - Macaristan milli maçının yayın hakları henüz kesinleşmemiş olsa da, karşılaşmanın TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Türk futbolseverler, maçı büyük bir heyecanla izlemeye devam edecek.