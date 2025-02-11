Viral Galeri Viral Tıkla Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler'in gerisinde kalarak play-off etabına kalmaya hak kazandı. Yapılan kura çekiminin ardından milliler, Macaristan ile karşılaşacak. İlk maçını İstanbul'da oynayacak olan Türkiye'nin, Macaristan karşısındaki mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:54
Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

UEFA Uluslar B Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Futbol Takımımız, bu önemli mücadeleye İstanbul Rams Park'ta hazırlanıyor. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu karşılaşmanın tarihi ve saati netleşirken, milli maç programı da şimdiden araştırılmaya başlandı.

Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

Türkiye - Macaristan Milli Maçı 20 Mart'ta İstanbul'da!

A Milli Takımımız, 20 Mart 2025 tarihinde saat 20:00'de Macaristan ile İstanbul'da karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki bu önemli maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve Türk futbolseverler, yaklaşık üç yıl aradan sonra İstanbul'daki stadyumda yeniden milli takımlarını destekleyecek. Karşılaşma, Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'ndeki hedeflerine ulaşabilmesi için kritik bir dönüm noktası olacak.

Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

İkinci Maç 23 Mart'ta Budapeşte'de!

İki ayaklı play-off turunun ikinci karşılaşması ise 23 Mart 2025'te Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Türkiye'nin ve Macaristan'ın Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselebilmesi için bu mücadelede galip gelmesi gerekiyor. Macaristan'a konuk olacak Ay-Yıldızlılar, bu zorlu deplasmanda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

Milli Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye - Macaristan milli maçının yayın hakları henüz kesinleşmemiş olsa da, karşılaşmanın TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Türk futbolseverler, maçı büyük bir heyecanla izlemeye devam edecek.

Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?

Biletler Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak milli maçın biletleri henüz satışa sunulmadı. Bilet satışlarının başladığına dair resmi bir açıklama geldiğinde, bilet satışına dair tüm detaylar haberlere eklenecek. Futbolseverler, bilet satışını sabırsızlıkla bekliyor.

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