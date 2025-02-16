YÖKDİL A-B-C-D kitapçığı 2025 | YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi
16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, sınav sonuçlarının mart ayının ortalarında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınavın ardından, sorular ve cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanıp yayımlanmadığını sık sık kontrol ederek sonuçlarla ilgili tahminlerde bulunuyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:20