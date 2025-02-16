YÖKDİL A-B-C-D kitapçığı 2025 | YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi

YÖKDİL Soru ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?

YÖKDİL'in soru ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda, soruların ve cevap anahtarının sınavın hemen ardından ya da bir gün içinde yayınlandığı gözlemlenmişti.