atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü
atv'nin izleyici ile buluşmaya gün sayan yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan yeni tanıtım yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken tanıtım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.
atv'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından, NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan dizinin yeni tanıtımı dün akşam yayınlandı.
ÇARPICI TANITIMA YOĞUN İLGİ
Yeni tanıtımda, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan karakterlerin yollarının nasıl kesişeceğine dair dikkat çekici anlar yer alıyor.
Duygusal sahneler, yüzleşmeler ve karakterler arasındaki gerilim, hikayeye dair ipuçları verirken izleyiciyi de ilk bölüme hazırlıyor.
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor.