CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin izleyici ile buluşmaya gün sayan yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan yeni tanıtım yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken tanıtım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 1

atv'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından, NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 2

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan dizinin yeni tanıtımı dün akşam yayınlandı.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 3

ÇARPICI TANITIMA YOĞUN İLGİ

Yeni tanıtımda, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan karakterlerin yollarının nasıl kesişeceğine dair dikkat çekici anlar yer alıyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 4

Duygusal sahneler, yüzleşmeler ve karakterler arasındaki gerilim, hikayeye dair ipuçları verirken izleyiciyi de ilk bölüme hazırlıyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 5

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 6

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 7

15 HAZİRAN AKŞAMI ATV'DE

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı "Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikâyesiyle dikkat çekiyor.

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 8

Tanıtım için: https://www.youtube.com/watch?v=OcTyVMqgLTc

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 9

Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan merak arttıran tanıtım: Yoğun ilgi gördü 10

Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin