Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde termometrelerin 42 dereceyi göstermesi beklenirken, uzmanlar kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarken, bazı bölgelerde termometrelerin 42 dereceyi gösterecek.
EGE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ADETA YANACAK
Yeni haftada sıcaklık rekorlarının görülebileceği bölgelere dikkat çeken MGM raporunda, Ege Bölgesi'ndeki bazı merkezlerde gündüz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağı, Güneydoğu Anadolu'da ise birçok noktada termometrelerin 40 ila 42 derece aralığını göstereceği öngörülüyor. Akdeniz kıyılarında da yüksek sıcaklıkların beş günlük periyot boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE
Sıcak hava dalgasının yalnızca güney ve batı bölgeleriyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan meteoroloji, yayımladığı hava tahmin haritasında Marmara Bölgesi'nin önemli bölümünde sıcaklıkların 31 ila 35 derece bandında seyredeceğini, İç Anadolu'daki birçok ilde ise termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Raporda ayrıca, yeni haftada yurdun iç kesimlerinde de sıcak havanın etkisini artırarak devam edeceği ifade edildi.
YAĞIŞLAR SADECE SINIRLI BÖLGELERDE GÖRÜLECEK
Yağış beklenen dar alanlara ilişkin detayların yer aldığı MGM raporunda, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtilirken, Karadeniz kıyılarının ise diğer bölgelere kıyasla daha serin havasını koruyacağı aktarıldı.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKILACAK
Sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasıyla kıyaslandığı tabloda MGM, 29 Haziran için öngörülen 33 derecelik en yüksek sıcaklığın, aynı günün 28,3 derecelik uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkacağını duyurdu. Verilere göre gece sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişirken, takip eden günlerde gündüz sıcaklıklarının 31-32 derece bandında seyretmesi bekleniyor.