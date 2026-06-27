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Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde termometrelerin 42 dereceyi göstermesi beklenirken, uzmanlar kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre Türkiye, yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar artarken, bazı bölgelerde termometrelerin 42 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 2

EGE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ADETA YANACAK

Yeni haftada sıcaklık rekorlarının görülebileceği bölgelere dikkat çeken MGM raporunda, Ege Bölgesi'ndeki bazı merkezlerde gündüz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağı, Güneydoğu Anadolu'da ise birçok noktada termometrelerin 40 ila 42 derece aralığını göstereceği öngörülüyor. Akdeniz kıyılarında da yüksek sıcaklıkların beş günlük periyot boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 3

MARMARA VE İÇ ANADOLU'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE

Sıcak hava dalgasının yalnızca güney ve batı bölgeleriyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan meteoroloji, yayımladığı hava tahmin haritasında Marmara Bölgesi'nin önemli bölümünde sıcaklıkların 31 ila 35 derece bandında seyredeceğini, İç Anadolu'daki birçok ilde ise termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Raporda ayrıca, yeni haftada yurdun iç kesimlerinde de sıcak havanın etkisini artırarak devam edeceği ifade edildi.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 4

YAĞIŞLAR SADECE SINIRLI BÖLGELERDE GÖRÜLECEK

Yağış beklenen dar alanlara ilişkin detayların yer aldığı MGM raporunda, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtilirken, Karadeniz kıyılarının ise diğer bölgelere kıyasla daha serin havasını koruyacağı aktarıldı.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 5

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKILACAK

Sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasıyla kıyaslandığı tabloda MGM, 29 Haziran için öngörülen 33 derecelik en yüksek sıcaklığın, aynı günün 28,3 derecelik uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkacağını duyurdu. Verilere göre gece sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişirken, takip eden günlerde gündüz sıcaklıklarının 31-32 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 6

GÜN GÜN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
28 HAZİRAN PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Haziran Pazar günü için yayımladığı hava tahmin haritasına göre yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında seyredecek. Özellikle Aydın çevresinde termometrelerin 40 dereceye ulaşması beklenirken, Marmara'da sıcaklıklar 29-33 derece, İç Anadolu'da 28-31 derece arasında değişecek. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 7

29 HAZİRAN PAZARTESİ

Haftanın ilk iş gününde güneşli ve sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yeniden 35 ila 40 derece aralığında seyredecek. Marmara'da hava 31-34 derece, İç Anadolu'da 29-31 derece olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 8

30 HAZİRAN SALI

Salı günü sıcaklıklar yüksek seviyelerini koruyacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 ila 40 dereceyi gösterecek, Aydın çevresinde ise 40 dereceye ulaşacak. Marmara'da sıcaklıklar 32-34 derece, İç Anadolu'da 30-33 derece arasında ölçülürken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 9

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Hafta ortasında sıcak hava etkisini daha da hissettirecek. Güneydoğu Anadolu'da bazı merkezlerde sıcaklıkların 41-42 dereceye ulaşması beklenirken, Ege'de termometreler 38 dereceyi bulacak. Marmara'da sıcaklıklar 31-34 derece, İç Anadolu'da ise 31-35 derece arasında seyredecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Meteoroloji'nden kritik sıcaklık uyarısı! Termometreler 42 dereceyi gösterecek 10

2 TEMMUZ PERŞEMBE

Haftanın son tahmininde de bunaltıcı sıcaklar etkisini koruyacak. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yer yer 42 dereceye ulaşması beklenirken, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da da termometreler 35 derecenin üzerinde seyredecek. Marmara'da hava sıcaklıkları 30-35 derece arasında değişirken, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği değerlendiriliyor.

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