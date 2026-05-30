Altın fiyatlarında yön arayışı! Analistler uyardı: Destek kırılırsa satış baskısı artabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın piyasalarında gözler iki farklı senaryoya çevrildi. Reuters analistlerine göre yıl başından bu yana fiyatlar kritik destek noktalarını test ederken, bu seviyelerin kırılması satış baskısını derinleştirebilir. Analist Robert Fullem, kritik dirençlerin aşılması halinde ise altın fiyatlarında toparlanma sürecinin önünün açılabileceğini vurguladı.

Altın piyasaları Orta Doğu kaynaklı haber akışıyla birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Yıl başından bu yana süregelen düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

OCAK AYINDAKİ "SERT DÖNÜŞ" EĞİLİMİ BELİRLEDİ

Reuters analisti Robert Fullem'e göre altın bu yılın ocak ayı sonunda yaşadığı sert yükselişin ardından hızla geri çekildi. Analiste göre bu hareket teknik analizde "blow-off top" (hızlı köpürme ve ani çöküş) olarak adlandırılan ve genellikle yükseliş trendinin sonuna gelindiğine işaret eden önemli bir sinyal oldu.

O tarihten bu yana altın fiyatlarında görülen toparlanma denemeleri giderek daha düşük zirvelerde kaldı. Bu görünüm düşüş eğiliminin gücünü koruduğunu gösteriyor.

GÖZLER 200 GÜNLÜK ORTALAMAYA ÇEVRİLDİ

Londra Borsası Grubu'nun finansal veri platformu LSEG verilerine göre altın fiyatları yaklaşık 4.394 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaşmış durumda. Teknik analistler, uzun vadeli eğilimlerin belirlenmesinde 200 günlük hareketli ortalamayı en önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriyor.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER TEST EDİLİYOR

Söz konusu seviyenin önemi geçtiğimiz yılın ekim (2025) ayında görülen 4.381,21 dolarlık zirveye ve yaklaşık 4.417 dolar seviyesindeki alt Bollinger bandına yakınlığı nedeniyle daha da artıyor. Analiste göre geçmiş zirveler ve oynaklığı ölçen Bollinger bantları piyasalarda en yaygın kullanılan destek ve direnç bölgeleri arasında yer alıyor.

DESTEK KIRILIRSA SATIŞ BASKISI ARTABİLİR

Analiste göre altın fiyatlarının şu anda test ettiği bu kritik destek bölgesinin altına inmesi halinde satış baskısı hız kazanabilir.

Değerlendirmeye göre fiyatların geçmiş ekim zirvesi, alt Bollinger bandı ve 200 günlük hareketli ortalamanın oluşturduğu bu yoğun destek bölgesinin altında kalıcı şekilde gerilemesi durumunda bu yılın mart (2026) ayında görülen 4.097,99 dolarlık dip seviyeye doğru yeni bir düşüş hareketi gündeme gelebilir.

"TOPARLANMA SÜRECİNİN ÖNÜ AÇILABİLİR"

Bununla birlikte teknik göstergeler, söz konusu bölgede alıcılar ile satıcılar arasında yoğun bir mücadelenin yaşandığına işaret ediyor. Analist, bu ay içinde görülen 4.773,14 dolarlık zirvenin aşılması halinde düşüş beklentilerinin zayıflayacağını ve fiyatlarda yeni bir toparlanma sürecinin başlayabileceğini ifade ediyor.

GÖRÜNÜM ZAYIFLIĞINI KORUYOR

Grafik analizinde öne çıkan unsurlar arasında ocak ayındaki sert yükseliş ve düşüşle oluşan formasyon, giderek alçalan zirvelerle şekillenen düşüş trendi ve fiyatların kritik teknik destek seviyelerine yaklaşması yer alıyor.

30 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın piyasalarında güncel fiyat aralıkları şöyle:

  • Gram altın: 6.680 - 6.690 lira
  • Çeyrek altın: 10.690 - 10.935 lira
  • Ons altın: 4.535 - 4.540 dolar

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebilir.

