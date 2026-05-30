Altın fiyatlarında yön arayışı! Analistler uyardı: Destek kırılırsa satış baskısı artabilir

Altın piyasaları Orta Doğu kaynaklı haber akışıyla birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Yıl başından bu yana süregelen düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

OCAK AYINDAKİ "SERT DÖNÜŞ" EĞİLİMİ BELİRLEDİ

Reuters analisti Robert Fullem'e göre altın bu yılın ocak ayı sonunda yaşadığı sert yükselişin ardından hızla geri çekildi. Analiste göre bu hareket teknik analizde "blow-off top" (hızlı köpürme ve ani çöküş) olarak adlandırılan ve genellikle yükseliş trendinin sonuna gelindiğine işaret eden önemli bir sinyal oldu.

O tarihten bu yana altın fiyatlarında görülen toparlanma denemeleri giderek daha düşük zirvelerde kaldı. Bu görünüm düşüş eğiliminin gücünü koruduğunu gösteriyor.