İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'na göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 698,8 milyar liralık üretimden satışla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.