Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın
İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması açıklandı. TÜPRAŞ, 698,8 milyar liralık üretimden satışla zirvedeki yerini korurken, ilk 10 sıralamasında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. İşte Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'na göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 698,8 milyar liralık üretimden satışla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.
2025 listesinde ilk 10 sıralamasında önemli değişiklikler yaşanırken, Aselsan, Türkiye Petrolleri A.O., TUSAŞ ve Mercedes-Benz ilk 10'a giren şirketler arasında yer aldı.
10- MERCEDES-BENZ
2024 sıra: 12
2025 sıra: 10
Üretimden satışlar: 127 milyar TL
9- ASELSAN
2024 sıra: 17
2025 sıra: 9
Üretimden satışlar: 130,2 milyar TL
8- TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
2024 sıra: 16
2025 sıra: 8
Üretimden satışlar: 138,8 milyar TL