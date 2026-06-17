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Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması açıklandı. TÜPRAŞ, 698,8 milyar liralık üretimden satışla zirvedeki yerini korurken, ilk 10 sıralamasında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. İşte Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri...

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 1

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 Araştırması'na göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 698,8 milyar liralık üretimden satışla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 2

2025 listesinde ilk 10 sıralamasında önemli değişiklikler yaşanırken, Aselsan, Türkiye Petrolleri A.O., TUSAŞ ve Mercedes-Benz ilk 10'a giren şirketler arasında yer aldı.

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 3

10- MERCEDES-BENZ

2024 sıra: 12
2025 sıra: 10
Üretimden satışlar: 127 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 4

9- ASELSAN

2024 sıra: 17
2025 sıra: 9
Üretimden satışlar: 130,2 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 5

8- TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

2024 sıra: 16
2025 sıra: 8
Üretimden satışlar: 138,8 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 6

7- TUSAŞ

2024 sıra: 11
2025 sıra: 7
Üretimden satışlar: 140,9 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 7

6- ARÇELİK

2024 sıra: 7
2025 sıra: 6
Üretimden satışlar: 165,7 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 8

5- TOYOTA OTOMOTİV

2024 sıra: 4
2025 sıra: 5
Üretimden satışlar: 206,3 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 9

4- OYAK-RENAULT

2024 sıra: 6
2025 sıra: 4
Üretimden satışlar: 235,5 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 10

3- STAR RAFİNERİ

2024 sıra: 3
2025 sıra: 3
Üretimden satışlar: 327,9 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 11

2- FORD OTOMOTİV

2024 sıra: 2
2025 sıra: 2
Üretimden satışlar: 538,3 milyar TL

Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: ISO 500 listesinde ilk 10'a 4 yeni şirket girdi | Zirve yine TÜPRAŞ'ın 12

1- TÜPRAŞ

2024 sıra: 1
2025 sıra: 1
Üretimden satışlar: 698,8 milyar TL

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