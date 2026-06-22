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Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin deprem risk haritasını 13 yıl aradan sonra güncelledi. "Türkiye Diri Fay Haritası-2026"ya göre ülkedeki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükselirken, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, yeni haritanın deprem tehlike analizlerinden kritik altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda temel başvuru kaynağı olacağını açıkladı.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 1

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye Diri Fay Haritası'nı 13 yıl aradan sonra güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. MTA'nın 91. kuruluş yıl dönümünde tanıtılan "Türkiye Diri Fay Haritası-2026" sürümüne göre, ülkede tespit edilen diri fay sayısı 2013 yılındaki 485 seviyesinden 700'e yükseldi.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 2

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI 13 YIL SONRA GÜNCELLENDİ

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, MTA'nın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası'nın 13 yıl sonra güncellendiğini bildirdi.

Yanık, Bilimsel Etkinlikler Haftası ve MTA Genel Müdürlüğü 91. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında "Türkiye Diri Fay Haritası-2026"nın tanıtım programındaki konuşmasında, yeni harita sürümünün kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 3

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla 1935'te kurulan ve bugün 91 yaşında olan MTA'nın stratejik değerinin giderek arttığını dile getiren Yanık, "Gazi Mustafa Kemal'in kurumumuzun kuruluşunu müjdelerken ifade ettiği 'Memleketin henüz meçhul bulunan diğer servetlerinin jeolojik bakımdan birer birer tetkik vazifesini Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'ne verdik. Çalışacaklardır. Mesut sürprizler temenni ediyoruz.' sözü, 91 yıldır bizlere sadece bir görev tanımı değil, o 'mutlu sürprizleri' arama heyecanını ve tükenmeyen bir keşif azmini miras bırakmıştır." diye konuştu.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 4

AKTİF FAY SAYISI 485'TEN 700'E ÇIKTI

Yanık, haritanın 2013'te yayımlanmasından bu yana geçen 13 yılda, ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik çalışmalarla önemli büyüklükte veri birikiminin sağlandığına dikkati çekti.

2022'de yatırım programına alınan güncelleme projesinin yoğun çalışmaların ardından tamamlandığını belirten Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 5

"ULUSAL GÜVENLİK VE AFET RİSKLERİ İÇİN STRATEJİK ZORUNLULUK"

Küresel dengelerin değiştiğini ve madenlere ihtiyacın arttığını belirten Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik hammaddelere yönelik amansız rekabet, yerbilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. MTA, bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bugün, kuruluş yıl dönümümüzü taçlandıran son derece hayati bir ulusal veri altyapısını, 'Türkiye Diri Fay Haritası-2026' sürümünü yayımlamanın gururunu paylaşıyoruz. Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması, yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur."

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 6

TÜRKİYE'NİN FAY HATLARI

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Sistemi olmak üzere üç ana aktif fay kuşağı bulunuyor.

MTA'nın güncellediği harita, diri fayların konumlarına ilişkin yeni verileri ortaya koyarken, deprem tehlike analizleri açısından da önemli bir veri kaynağı niteliği taşıyor.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 7

Anadolu Ajansı da 2024 yılında MTA verilerini kaynak alarak Türkiye Diri Fay Haritası üzerinde gösterilen noktaların bölge bölge dağılımını içeren fay hattı haritasını yayımlamıştı.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 8

MTA BİLİMSEL ETKİNLİKLER HAFTASI 5 GÜN SÜRECEK

MTA'nın sadece sahada arama yapan bir kurum olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin en köklü yerbilimleri okulu olduğunu belirten Yanık, bilimsel üretimin paylaşılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesinin temel öncelikler arasında yer aldığını söyledi.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 9

Yanık, "Bugün açılışını yaptığımız ve 5 gün boyunca sürecek olan 'MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2026', bu okulun en güzel meyvelerinden biri. Etkinlik kapsamında sunulacak olan 48 sözlü ve 20 poster sunum, kurumumuz bünyesinde yürütülen projelerin sonuçlarını akademi, kamu ve sektör temsilcileriyle buluşturacak. 91 yıllık bu şanlı tarihin dağlarda, vadilerde, laboratuvarlarda gece gündüz demeden dökülen alın terinin, mühendislerimizin, araştırmacılarımızın ve diğer çalışanlarımızın fedakarlıklarının eseri olduğunu çok iyi biliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 100. yılımıza doğru emin adımlarla yürürken, Türkiye'yi dünya yerbilimleri ve madencilik sektöründe lider bir konuma getirme hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Deprem gerçeğini ortaya koyan harita güncellendi! Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi 10
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