Viral Galeri Viral Tıkla Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Tüketiciler için yüksek faiz oranları, uygun finansman arayışlarını gündeme taşıdı. Faizsiz kredi veren bakanlar arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Yıl sonuna yaklaşırken bünyelerine daha fazla müşteri çekmek isteyen bankalar faizsiz kredi limitinde yarışıyor. Bilançolarını güçlendirmek isteyen finans kuruluşları, faizsiz kredi kampanyalarını artırarak tutarları 75 bin TL'ye kadar çıkardı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte, faizsiz kredi detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:27
Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Yıl sonu bilançolarını iyileştirmek için harekete geçen bankalar, çeşitli kampanyalarla müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Faizsiz kredi, nakit avans ve ek hesap seçenekleri, tüketicilere cazip fırsatlar sunarken, bu kampanyalarda 6 aya kadar vade imkânı da dikkat çekiyor.

Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Faizsiz kredi limiti 75.000 TL'ye dayandı. Her bankasının faizsiz kredi şartları değişiklik gösteriyor. Vade seçenekleri bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Faizsiz kredi başvurularında kredi notu ve vatandaşın finansal durumu kredi limitini etkiliyor.

Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Hangi Banka Ne Kadar Faizsiz Kredi Veriyor?

Aralık ayında faizsiz kredi kampanyalarıyla öne çıkan bankalar ve sundukları fırsatlar aşağıda yer alıyor. İşte faizsiz kredi ödeme seçenekleri ve detaylar…

Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Akbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Kredi!

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para!

Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit Avans!

1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan Ek Hesap!

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