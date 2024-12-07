Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor
Tüketiciler için yüksek faiz oranları, uygun finansman arayışlarını gündeme taşıdı. Faizsiz kredi veren bakanlar arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Yıl sonuna yaklaşırken bünyelerine daha fazla müşteri çekmek isteyen bankalar faizsiz kredi limitinde yarışıyor. Bilançolarını güçlendirmek isteyen finans kuruluşları, faizsiz kredi kampanyalarını artırarak tutarları 75 bin TL'ye kadar çıkardı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte, faizsiz kredi detayları…
Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:27