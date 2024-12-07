Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 75 Bin TL’ye çıktı! Bankalar faizsiz kredi kampanyalarında yarışıyor

Yıl sonu bilançolarını iyileştirmek için harekete geçen bankalar, çeşitli kampanyalarla müşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Faizsiz kredi, nakit avans ve ek hesap seçenekleri, tüketicilere cazip fırsatlar sunarken, bu kampanyalarda 6 aya kadar vade imkânı da dikkat çekiyor.