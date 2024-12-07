7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

A101, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. 7-13 Aralık tarihleri arasında geçerli olan Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı. Çeşitli kategorilerdeki uygun fiyatlı ürünler raflardaki yerini aldı. Gıdadan tekstile, temizlik ürünlerinden teknoloji aletlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. 7-13 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğunda gıda ve kişisel bakım ürünleri indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel katalog listesi…