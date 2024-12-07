Viral Galeri Viral Tıkla 7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

A101, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. 7-13 Aralık tarihleri arasında geçerli olan Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı. Çeşitli kategorilerdeki uygun fiyatlı ürünler raflardaki yerini aldı. Gıdadan tekstile, temizlik ürünlerinden teknoloji aletlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. 7-13 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğunda gıda ve kişisel bakım ürünleri indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel katalog listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 12:19
7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

A101 aktüel market, her hafta yenilenen kataloglar ile dikkat çekiyor. 7-13 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğunda yer alan indirimler vatandaşların ceplerini güldürüyor. Çeşitli kategorilerdeki ürünler avantajlı fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Haftanın yıldızlı ürünlerine indirimli fiyatlarla A101 yerel mağazalarından ya da A101 sanal marketten ulaşabilirsiniz. İşte A101 Haftanın Yıldızları kataloğu…

7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 KG: 145 TL

Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 g: 99 TL

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 155 TL

Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 250 g: 39,50 TL

Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 KG: 109 TL

Banvit Piliç Dilimli Sucuk 400 g: 55 TL

7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

Soffio Bebek Bezi Çeşitleri: 99 TL

Omo Toz Deterjan 5.5 KG: 279 TL

Rexona Deodorant Çeşitleri: 99 TL

Duru Duş Sabunu 4x150 g: 79 TL

Vernel Yumuşatıcı 3 L: 75 TL

7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml: 119 TL

Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li: 75 TL

7-13 Aralık A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? Çay, peynir, yoğurt, pastırma

Portakal KG: 24,90 TL

Limon Kilo: 16,90 TL

Yerli Muz Kilo: 49,50 TL

Patates Kilo: 9,75 TL

Poşetli Bütün Piliç: 82,50 TL

SON DAKİKA