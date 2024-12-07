Viral Galeri Viral Tıkla 1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resmi Gazete'den taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Personel alımlarında uygulamalı ve sözlü sınavlar yapılacak. Peki, sınava katılım şartları nelerdir? İşte başvuru koşulları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:30
1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre AFAD taşra teşkilatında görevlendirme üzere 1.000 personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, 9 Aralık 2024 Pazartesi saat 10:00 ile 17 Aralık 2024 Salı saat 17:00 arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek. Adayların başvuru sürecinde eksiksiz bilgi ve belge ile başvuru yapması gerekiyor.

1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (17.12.1995 ve sonrası doğumlu olmak)

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Fiziksel ve ruhsal açıdan görev yapmaya engel teşkil etmeyen bir durumda olmak

Erkekler için boy 1.60 - 1.90 metre olmak

Kadınlar için boy 1.55 - 1.80 metre olmak

Boyu 1 metreden fazla olanlarda boy ile kilo arasındaki farkında 10 kg fazla olmaması

Boy Uzunluğuna Göre Kilogram Değerleri Tablosu İçin Tıklayınız.

1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

Özel Şartlar Nelerdir?

Tablo 2'de belirtilen önlisans programlarından mezuniyet şartı

KPSS 2024 P93 puan türünden en az 60 puan şartı bulunmaktadır.

1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

Değerlendirme Süreci

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, giriş sınavına alınacaktır. Sınav, hem uygulamalı hem de sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınavda adayların fiziki yeterlilikleri ve teorik bilgi birikimleri değerlendirilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformunu ziyaret edebilirsiniz.

1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

Başvuru Şartları ve Sınav Detayları İçin Tıklayın.

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