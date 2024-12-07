1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre AFAD taşra teşkilatında görevlendirme üzere 1.000 personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, 9 Aralık 2024 Pazartesi saat 10:00 ile 17 Aralık 2024 Salı saat 17:00 arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek. Adayların başvuru sürecinde eksiksiz bilgi ve belge ile başvuru yapması gerekiyor.