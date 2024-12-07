1.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI | AFAD arama ve kurtarma teknikeri alacak: Detaylar ve başvuru şartları

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (17.12.1995 ve sonrası doğumlu olmak)
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Fiziksel ve ruhsal açıdan görev yapmaya engel teşkil etmeyen bir durumda olmak
Erkekler için boy 1.60 - 1.90 metre olmak
Kadınlar için boy 1.55 - 1.80 metre olmak
Boyu 1 metreden fazla olanlarda boy ile kilo arasındaki farkında 10 kg fazla olmaması
Boy Uzunluğuna Göre Kilogram Değerleri Tablosu İçin Tıklayınız.