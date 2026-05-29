Ev, arsa ve dükkan sahipleri dikkat! Ödemeler için geri sayım, bu tarihten sonra faiz uygulanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ev, arsa, dükkan ve tarla gibi taşınmazı bulunan milyonlarca mükellef için emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daralıyor. Son ödeme tarihi 1 Haziran 2026 olarak belirlenirken, ödemeler belediyelerin dijital hizmet kanalları ile e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Belirtilen süre içinde ödeme yapmayan mükelleflere aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH 1 HAZİRAN
EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?

Ev, bina, arsa ve iş yeri ve tarla gibi taşınmazı bulunan vatandaşların emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Vergi, her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran olarak uygulanıyor. Ayrıca bu ödeme peşin olarak da sağlanabiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi, belediyelerin her yıl belirlediği metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanıyor. Taşınmazın büyüklüğü ile rayiç değeri dikkate alınırken, vergi tutarı konut, arsa veya iş yeri gibi taşınmazın türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar ödemelerini gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

Vatandaşlar şu yöntemlerle ödeme yapabiliyor:

  • Belediyelerin online ödeme sistemleri
  • İnternet bankacılığı
  • Mobil bankacılık uygulamaları
  • e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları
  • Kredi kartı veya banka kartı kullanımı
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Bazı vatandaşlar belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemiyor.

Muafiyet kapsamında bulunan gruplar:

  • Emekliler
  • Hiçbir geliri olmayanlar
  • Engelliler
  • Gaziler
  • Şehitlerin dul ve yetimleri
MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için:

  • Türkiye sınırları içinde yalnızca bir konuta sahip olunması,
  • Konutun brüt alanının 200 metrekareyi geçmemesi,
  • Kanunda belirtilen diğer şartların sağlanması gerekiyor.

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi bulunan bazı konutlar da ilgili şartları taşımaları halinde muafiyet kapsamına girebiliyor.

Uzmanlar, yoğunluk ve olası sistem kaynaklı gecikmeler nedeniyle emlak vergisi ödemelerinin son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor. Özellikle Kurban Bayramı nedeniyle belediye veznelerinin kapalı olması nedeniyle vatandaşların işlemlerini internet üzerinden tamamlamaları öneriliyor.

