Ev, arsa ve dükkan sahipleri dikkat! Ödemeler için geri sayım, bu tarihten sonra faiz uygulanacak

Ev, arsa, dükkan ve tarla sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son tarih 1 Haziran 2026 olarak belirlendi. Kurban Bayramı'nda belediye veznelerinin kapalı olması nedeniyle ödemelerin internet üzerinden yapılması önerilirken, belirtilen süre içinde ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.

Ev, arsa, dükkan ve tarla gibi taşınmazı bulunan milyonlarca mükellef için emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daralıyor. Son ödeme tarihi 1 Haziran 2026 olarak belirlenirken, ödemeler belediyelerin dijital hizmet kanalları ile e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Belirtilen süre içinde ödeme yapmayan mükelleflere aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH 1 HAZİRAN

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA? Ev, bina, arsa ve iş yeri ve tarla gibi taşınmazı bulunan vatandaşların emlak vergisi ödemesi gerekiyor. Vergi, her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran olarak uygulanıyor. Ayrıca bu ödeme peşin olarak da sağlanabiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR? Emlak vergisi, belediyelerin her yıl belirlediği metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanıyor. Taşınmazın büyüklüğü ile rayiç değeri dikkate alınırken, vergi tutarı konut, arsa veya iş yeri gibi taşınmazın türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? Emlak vergisi ödemeleri birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar ödemelerini gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.