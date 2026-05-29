500 milyon liralık kayıt dışı gelir: Maliye ünlü modacılar için düğmeye bastı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi beyanında bulunduğu değerlendirilen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimlerini genişletiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre, 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı bıraktığı tahmin edilen 20'den fazla tanınmış modacı için vergi incelemesi başlatılması planlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi ödeyen ya da hiç ödemeyen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Sporcular, fenomenler, doktorlar ve avukatların ardından denetim radarındaki yeni sektörün tekstil ve moda dünyası olduğu öne sürüldü. Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında giyim sektöründeki mükelleflerin mali verileri detaylı şekilde incelendi.
ÜNLÜ MODACILAR İÇİN DENETİM SÜRECİ
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün yazısına göre, giyim eşyalarının imalatı alanında faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali bilgileri analiz edildi. İlk etapta ise geniş çevrelerce tanınan 20'den fazla modacının denetime alınmasının planlandığı belirtildi.
LİSTENİN İLK SIRASINDA MODACILAR VAR
İncelemelerin ilk aşamasında ünlü sanatçılara konser ve gala organizasyonları için tasarım kıyafet hazırlayan ayrıca Türkiye'nin önde gelen ailelerinin düğün, nişan ve özel davetleri için gelinlik, gece elbisesi ve damatlık tasarlayan modacıların yer aldığı ifade edildi.
GELİRLERİYLE HARCAMALARI ARASINDA UÇURUM ÇIKTI
Yapılan analizlerde, bazı modacıların beyan ettikleri gelirlerle harcamaları arasında uyumsuzluk bulunduğu öne sürüldü. Düşük gelir beyanına rağmen yüksek miktarda kıymetli maden alım satımı yapılması, lüks gayrimenkul ve araç yatırımları gerçekleştirilmesi de incelemelerde dikkat çeken unsurlar arasında gösterildi.
İlk değerlendirmelere göre bazı tanınmış modacıların elden yapılan ödemeler, çalışanlar veya akrabalar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ile bireysel hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin bir kısmını beyan dışı bıraktığı, yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancın kayıt dışı kalmış olabileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
ÜNLÜ MODACILAR RADARDA! 500 MİLYONLUK VERGİSİZ GELİR
İşte Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün "Ünlü modacılar radarda! 500 milyonluk vergisiz gelir" başlıklı yazısı:
Sporcular, influcerlar, doktorlar, avukatlar derken vergi denetimlerinde sıra modacılara geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, moda sektörünü hedefleyen vergi denetimleri başlatıyor. Denetimlere, geniş çevrelerce tanınan 20'den fazla modacıdan başlanacak. Sektör üzerinde farklı alanlara yoğunlaşacak denetimlerle vergisel kayıp kaçağın önüne geçilmesi hedefleniyor.