500 milyon liralık kayıt dışı gelir: Maliye ünlü modacılar için düğmeye bastı

Biliyorsunuz, bir süredir Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi sektörleri radara almış durumda. Lüks yaşam sürmesine rağmen vergi ödemeyen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimler yapılıyor. En son farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun gelirleri incelendi, bunlardan 228'i riskli bulunarak denetime tabi tutuldu. İncelemelerde futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda yüksek gelir elde eden sporcuların önemli bir kısmının dört büyükler ile sözleşme imzaladığı belirlendi. Ayrıca, şarta bağlı olmayan garanti gelirlerin de dâhil edildiği hesaplamalar sonucunda, ücret mahiyetindeki 5 milyar liralık gelirin beyan edilmediği ortaya konuldu.

Şimdi de öğrendiğime göre sıra ünlü modacılara geldi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi tarafından giyim eşyalarının imalatına yönelik faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali bilgileri analiz edildi. Vergi denetimine alınacak ilk grubu ünlü sanatçılara konser, gala gibi sahneleri için tasarım elbiseler yapan veya Türkiye'nin ileri gelen ailelerinin düğün, nişan veya özel davetleri için özel tasarım gelinlik, gece elbisesi, damatlık gibi kıyafet tasarımlarında bulunan modacılar oluşturuyor. Bu kapsamda ilk etapta 20'den fazla modacının denetime alınması planlanıyor.

Tanınmış birçok modacının elden yapılan ödemeler, işçilere, çalışanlara veya akrabalara yapılan gönderimler, bireysel hesaplara gelen paraların beyan dışı bırakılması gibi farklı yöntemlerle sadece 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı vergisiz elde ettikleri tahmin ediliyor.

Yapılan analizlere göre, online mağazalarda da satış yapan ve düşük sayıda giyim eşyası satışı kayıtlara yansıyan modacıların elde ettikleri gelirler ile beyan ettikleri ve harcamaları birbirleriyle uyuşmuyor. Modacıların düşük gelirlerine rağmen yüksek miktarda kıymetli maden alım ve satımı gerçekleştirmesi, lüks gayrimenkul ve araç satın alımları da Maliye'nin dikkatinden kaçmamış durumda. Bu analizler neticesinde kayıt dışılık yönünden yüksek riskli görülen farklı kesimlerden mükelleflerle sektörel denetimin kapsamının genişletileceği anlaşılıyor.