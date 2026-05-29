500 milyon liralık kayıt dışı gelir: Maliye ünlü modacılar için düğmeye bastı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi beyanında bulunduğu değerlendirilen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimlerini genişletiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün aktardığına göre, 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı bıraktığı tahmin edilen 20'den fazla tanınmış modacı için vergi incelemesi başlatılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, lüks yaşam sürmesine rağmen düşük vergi ödeyen ya da hiç ödemeyen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sporcular, fenomenler, doktorlar ve avukatların ardından denetim radarındaki yeni sektörün tekstil ve moda dünyası olduğu öne sürüldü. Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında giyim sektöründeki mükelleflerin mali verileri detaylı şekilde incelendi.

ÜNLÜ MODACILAR İÇİN DENETİM SÜRECİ

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün yazısına göre, giyim eşyalarının imalatı alanında faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali bilgileri analiz edildi. İlk etapta ise geniş çevrelerce tanınan 20'den fazla modacının denetime alınmasının planlandığı belirtildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA MODACILAR VAR

İncelemelerin ilk aşamasında ünlü sanatçılara konser ve gala organizasyonları için tasarım kıyafet hazırlayan ayrıca Türkiye'nin önde gelen ailelerinin düğün, nişan ve özel davetleri için gelinlik, gece elbisesi ve damatlık tasarlayan modacıların yer aldığı ifade edildi.

GELİRLERİYLE HARCAMALARI ARASINDA UÇURUM ÇIKTI

Yapılan analizlerde, bazı modacıların beyan ettikleri gelirlerle harcamaları arasında uyumsuzluk bulunduğu öne sürüldü. Düşük gelir beyanına rağmen yüksek miktarda kıymetli maden alım satımı yapılması, lüks gayrimenkul ve araç yatırımları gerçekleştirilmesi de incelemelerde dikkat çeken unsurlar arasında gösterildi.

İlk değerlendirmelere göre bazı tanınmış modacıların elden yapılan ödemeler, çalışanlar veya akrabalar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ile bireysel hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin bir kısmını beyan dışı bıraktığı, yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancın kayıt dışı kalmış olabileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

ÜNLÜ MODACILAR RADARDA! 500 MİLYONLUK VERGİSİZ GELİR

İşte Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün "Ünlü modacılar radarda! 500 milyonluk vergisiz gelir" başlıklı yazısı:

Sporcular, influcerlar, doktorlar, avukatlar derken vergi denetimlerinde sıra modacılara geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, moda sektörünü hedefleyen vergi denetimleri başlatıyor. Denetimlere, geniş çevrelerce tanınan 20'den fazla modacıdan başlanacak. Sektör üzerinde farklı alanlara yoğunlaşacak denetimlerle vergisel kayıp kaçağın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Biliyorsunuz, bir süredir Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi sektörleri radara almış durumda. Lüks yaşam sürmesine rağmen vergi ödemeyen yüksek gelir gruplarına yönelik denetimler yapılıyor. En son farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun gelirleri incelendi, bunlardan 228'i riskli bulunarak denetime tabi tutuldu. İncelemelerde futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda yüksek gelir elde eden sporcuların önemli bir kısmının dört büyükler ile sözleşme imzaladığı belirlendi. Ayrıca, şarta bağlı olmayan garanti gelirlerin de dâhil edildiği hesaplamalar sonucunda, ücret mahiyetindeki 5 milyar liralık gelirin beyan edilmediği ortaya konuldu.

Şimdi de öğrendiğime göre sıra ünlü modacılara geldi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi tarafından giyim eşyalarının imalatına yönelik faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali bilgileri analiz edildi.

Vergi denetimine alınacak ilk grubu ünlü sanatçılara konser, gala gibi sahneleri için tasarım elbiseler yapan veya Türkiye'nin ileri gelen ailelerinin düğün, nişan veya özel davetleri için özel tasarım gelinlik, gece elbisesi, damatlık gibi kıyafet tasarımlarında bulunan modacılar oluşturuyor. Bu kapsamda ilk etapta 20'den fazla modacının denetime alınması planlanıyor.

Tanınmış birçok modacının elden yapılan ödemeler, işçilere, çalışanlara veya akrabalara yapılan gönderimler, bireysel hesaplara gelen paraların beyan dışı bırakılması gibi farklı yöntemlerle sadece 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı vergisiz elde ettikleri tahmin ediliyor.

Yapılan analizlere göre, online mağazalarda da satış yapan ve düşük sayıda giyim eşyası satışı kayıtlara yansıyan modacıların elde ettikleri gelirler ile beyan ettikleri ve harcamaları birbirleriyle uyuşmuyor. Modacıların düşük gelirlerine rağmen yüksek miktarda kıymetli maden alım ve satımı gerçekleştirmesi, lüks gayrimenkul ve araç satın alımları da Maliye'nin dikkatinden kaçmamış durumda. Bu analizler neticesinde kayıt dışılık yönünden yüksek riskli görülen farklı kesimlerden mükelleflerle sektörel denetimin kapsamının genişletileceği anlaşılıyor.

Belli ki, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla daha etkin mücadele için düğmeye bastı. Vergide adalet ve etkinlik kapsamında çok kazanıp vergisini vermeyen ya da eksik beyan gösteren sektörleri yakın mercek altında tutmaya devam edecek.

