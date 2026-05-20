İşverenleri yakından ilgilendiriyor: SGK beyanname ve prim ödeme sürelerini uzattı
Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurban Bayramı arifesi ve idari izin kararı nedeniyle Nisan 2026 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresini 3 Haziran’a uzattı. Bu kapsamda tahakkuk eden prim ödemeleri ise 5 Haziran 2026 tarihine kadar yapılabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan işverenleri yakından ilgilendiren yeni bir süre uzatımı kararı geldi. 2026 yılı Nisan dönemine dair Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme ve ödeme süreleri yeniden düzenlendi.
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda 26 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek bildirim süresi, Kurban Bayramı arifesi ile 25-26 Mayıs tarihlerinin idari izin kapsamına alınması nedeniyle uzatıldı.
SON TARİH BELLİ OLDU
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/288 sayılı kararı doğrultusunda, işverenlerin 2026 yılı Nisan dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin "Sigorta Bildirimleri" bölümü ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresi 3 Haziran 2026 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.
Söz konusu beyanname ve belgeler kapsamında tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme süresi ise 5 Haziran 2026 Cuma günü sonuna kadar devam edecek.
İŞVERENLER İÇİN BAYRAM ÖNCESİ KOLAYLIK
Düzenlemeyle birlikte işverenlerin bayram öncesinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle bildirim ve ödeme işlemlerini daha rahat şekilde tamamlayabilmesi amaçlanıyor.
SGK'nın aldığı karar kapsamında, süre uzatımından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işverenler ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenleyen işverenler yararlanabilecek.
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NEDİR?
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işverenlerin çalışanlara yönelik vergi kesintileri ile sigorta prim bilgilerini tek belge üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdiği beyannameyi ifade ediyor.
Bu sistemle birlikte ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintileri ile çalışanların SGK prim bilgileri tek bir beyanname altında birleştiriliyor.
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ NEDİR?
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ise işverenlerin çalışanlarının prime esas kazançları ile çalışma gün sayılarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdiği resmi belge olarak kullanılıyor.
Bu belge sayesinde çalışanların sigorta primleri, emeklilik ve sağlık hizmetlerine esas kayıtları SGK sistemine işleniyor.