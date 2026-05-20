İşverenleri yakından ilgilendiriyor: SGK beyanname ve prim ödeme sürelerini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurban Bayramı arifesi ve idari izin kararı nedeniyle Nisan 2026 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresini 3 Haziran’a uzattı. Bu kapsamda tahakkuk eden prim ödemeleri ise 5 Haziran 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

SON TARİH BELLİ OLDU Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/288 sayılı kararı doğrultusunda, işverenlerin 2026 yılı Nisan dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin "Sigorta Bildirimleri" bölümü ile Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresi 3 Haziran 2026 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu beyanname ve belgeler kapsamında tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme süresi ise 5 Haziran 2026 Cuma günü sonuna kadar devam edecek. İŞVERENLER İÇİN BAYRAM ÖNCESİ KOLAYLIK Düzenlemeyle birlikte işverenlerin bayram öncesinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle bildirim ve ödeme işlemlerini daha rahat şekilde tamamlayabilmesi amaçlanıyor. SGK'nın aldığı karar kapsamında, süre uzatımından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işverenler ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenleyen işverenler yararlanabilecek.