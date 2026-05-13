Şehit yakını aylıklarında artış bekleniyor: Yeni düzenleme Meclis'in gündeminde

ahaber.com.tr - Özel Haber

AK Parti'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni kanun teklifinde şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor. Düzenlemeyle birlikte şehit yakınlarına ödenen aylıklarda artış yapılması, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması ve mevcut kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesi planlanıyor.

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlandığı yeni kanun teklifinde şehit yakınları ve gazilere yönelik mali ve sosyal hakların genişletilmesi hedefleniyor.

Hazırlıkları süren düzenlemede maaş artışından sosyal hakların korunmasına kadar birçok başlık yer alıyor. Paketle ilgili detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME
ŞEHİT YAKINI MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme kapsamında şehit yakınlarına ödenen maaşlarda artış yapılması planlanıyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Şu anda şehit yakınları yaklaşık 11 bin lira maaş alıyor. Bu maaşın artırılması gündemde ancak rakamın ne olacağı ve düzenlemenin kapsamı henüz netleşmiş değil" ifadelerini kullandı.

Kulis bilgilerine göre hazırlanan teklif kapsamında şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması değerlendiriliyor. Halihazırda 11 bin 858 lira seviyesinde bulunan aylığın yeni düzenlemeyle artırılması planlanıyor.

25 YAŞ SONRASI HAKLARIN DEVAMI GÜNDEMDE

Teklifte dikkat çeken başlıklardan biri de şehit çocuklarının sosyal hakları oldu. Mevcut uygulamada 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının bazı sosyal hakları sona eriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu hakların önemli bölümünün korunması hedefleniyor.

Ağaoğlu, "25 yaşını dolduran şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım hakkı, seyahat hakkı ve bazı vergi indirimlerinden yararlanmaya devam etmesine yönelik bir çalışma yürütülüyor" dedi.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA "ONURSAL KİMLİK" DÜZENLEMESİ

Kanun teklifinde şehit çocuklarına yönelik yeni bir kimlik düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut "şehit çocuğu" kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesi planlanıyor. Yeni kimlik kartıyla birlikte bazı sosyal hakların 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor.

BAKANLIKLARIN DA TALEBİ BULUNUYOR

Düzenlemenin Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda hazırlandığı belirtiliyor. 14 maddeden oluştuğu ifade edilen teklifle Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malul gaziler ile şehit yakınlarına yönelik sosyal hakların genişletilmesi amaçlanıyor.

Ücretsiz seyahat hakkı ve vergi mevzuatındaki bazı düzenlemelerin de "pozitif ayrımcılık" ilkesi kapsamında yeniden ele alınacağı belirtiliyor. Teklif kapsamında şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplam iki asgari ücret seviyesinde maaş verilmesinin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

ŞEHİT YAKINLARINA HANGİ HAKLAR SAĞLANIYOR?

Mevcut mevzuat kapsamında şehit yakınlarına SGK tarafından aylık bağlanıyor. Halihazırda şehit yakını aylığı yaklaşık 11 bin 858 lira seviyesinde bulunuyor.

Şehit yakınlarına ayrıca 2026 yılı itibarıyla 750 bin lira tutarında şehit yardım ödemesi yapılırken, kamuda istihdam, ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkı, sağlık desteği, faizsiz konut kredisi ve ÖTV muafiyeti gibi çeşitli sosyal haklar da sağlanıyor. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki hak sahiplerine ayrıca 10 yıl süreyle kira desteği veriliyor.

AK Parti grubundaki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması ve teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

