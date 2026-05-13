Şehit yakını aylıklarında artış bekleniyor: Yeni düzenleme Meclis'in gündeminde

Ağaoğlu, "25 yaşını dolduran şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım hakkı, seyahat hakkı ve bazı vergi indirimlerinden yararlanmaya devam etmesine yönelik bir çalışma yürütülüyor" dedi.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA "ONURSAL KİMLİK" DÜZENLEMESİ Kanun teklifinde şehit çocuklarına yönelik yeni bir kimlik düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut "şehit çocuğu" kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesi planlanıyor. Yeni kimlik kartıyla birlikte bazı sosyal hakların 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor.

BAKANLIKLARIN DA TALEBİ BULUNUYOR Düzenlemenin Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda hazırlandığı belirtiliyor. 14 maddeden oluştuğu ifade edilen teklifle Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malul gaziler ile şehit yakınlarına yönelik sosyal hakların genişletilmesi amaçlanıyor.

Ücretsiz seyahat hakkı ve vergi mevzuatındaki bazı düzenlemelerin de "pozitif ayrımcılık" ilkesi kapsamında yeniden ele alınacağı belirtiliyor. Teklif kapsamında şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplam iki asgari ücret seviyesinde maaş verilmesinin de değerlendirildiği ifade ediliyor.