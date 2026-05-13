Şehit yakını aylıklarında artış bekleniyor: Yeni düzenleme Meclis'in gündeminde
AK Parti'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni kanun teklifinde şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor. Düzenlemeyle birlikte şehit yakınlarına ödenen aylıklarda artış yapılması, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması ve mevcut kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesi planlanıyor.
AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlandığı yeni kanun teklifinde şehit yakınları ve gazilere yönelik mali ve sosyal hakların genişletilmesi hedefleniyor.
Hazırlıkları süren düzenlemede maaş artışından sosyal hakların korunmasına kadar birçok başlık yer alıyor. Paketle ilgili detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
ŞEHİT YAKINI MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME
Yeni düzenleme kapsamında şehit yakınlarına ödenen maaşlarda artış yapılması planlanıyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Şu anda şehit yakınları yaklaşık 11 bin lira maaş alıyor. Bu maaşın artırılması gündemde ancak rakamın ne olacağı ve düzenlemenin kapsamı henüz netleşmiş değil" ifadelerini kullandı.
Kulis bilgilerine göre hazırlanan teklif kapsamında şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması değerlendiriliyor. Halihazırda 11 bin 858 lira seviyesinde bulunan aylığın yeni düzenlemeyle artırılması planlanıyor.
25 YAŞ SONRASI HAKLARIN DEVAMI GÜNDEMDE
Teklifte dikkat çeken başlıklardan biri de şehit çocuklarının sosyal hakları oldu. Mevcut uygulamada 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının bazı sosyal hakları sona eriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu hakların önemli bölümünün korunması hedefleniyor.