Ege'de olası tsunami Türkiye'yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum | "Çok net söylüyoruz"

Ege'de yaşanan depremler sonrası yaşanan sismik hareketliliğin Türkiye'yeyi etkileyip etkilemeyeceği konuşuluyor. Bölgede depremler sürerken tedirginlik de oluşmuş durumda. Konuyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, vatandaşların Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteyle ilgili panik yapmasına gerek olmadığını, devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıklarını yaptığını belirterek "Kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz." dedi. Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner de "Bu depremlerin olduğu bölgede orada tsunami oluşabilir. Ama bu tsunami oradan yola çıkıp da Türkiye kıyılarına geldiğinde gücü azalacak, yıkıcı etkisi kalmayacaktır." dedi. İşte detaylar...