Ege'de olası tsunami Türkiye'yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum | "Çok net söylüyoruz"

"ÇOK NET SÖYLÜYORUZ"

"Bunların içerisinde 5 ve üzeri büyüklükte 5 deprem var. Bu depremlerin bir bölümünü değişik bölge kıyılarda hissedildi. 'Bu depremlerin ardından bir volkanik patlama olur mu? Veya ikincisi de özellikle bunların sonucunda oluşabilecek bir tsunami etkisi ne olur? sorularının tartışılıyor. Olası bir tsunami olması durumunda en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre bir saat ve bir saatten daha erken. Kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz."