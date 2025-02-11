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Ege'de olası tsunami Türkiye'yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum | "Çok net söylüyoruz"

Ege'de yaşanan depremler sonrası yaşanan sismik hareketliliğin Türkiye'yeyi etkileyip etkilemeyeceği konuşuluyor. Bölgede depremler sürerken tedirginlik de oluşmuş durumda. Konuyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, vatandaşların Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteyle ilgili panik yapmasına gerek olmadığını, devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıklarını yaptığını belirterek "Kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz." dedi. Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner de "Bu depremlerin olduğu bölgede orada tsunami oluşabilir. Ama bu tsunami oradan yola çıkıp da Türkiye kıyılarına geldiğinde gücü azalacak, yıkıcı etkisi kalmayacaktır." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:31
Ege’de olası tsunami Türkiye’yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

Ege'de yaşanan depremler sonrası olası bir tsunamide Türkiye'nin etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Konuya ilişkin uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar geldi.

Ege’de olası tsunami Türkiye’yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, vatandaşların Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteyle ilgili panik yapmasına gerek olmadığını, devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıklarını yaptığını bildirdi. Tatar, Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın da katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonu'nda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan "Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından Bodrum ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ege’de olası tsunami Türkiye’yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

Turgutreis sahilinde yaptıkları inceleme ve değerlendirmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, 10-15 günden bu yana bölgede ciddi sismik hareketlilik olduğunu anımsattı. Bugün itibarıyla sismik aktivitenin yaklaşık 2 bine ulaştığını ifade eden Tatar şöyle konuştu:

Ege’de olası tsunami Türkiye’yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

"ÇOK NET SÖYLÜYORUZ"

"Bunların içerisinde 5 ve üzeri büyüklükte 5 deprem var. Bu depremlerin bir bölümünü değişik bölge kıyılarda hissedildi. 'Bu depremlerin ardından bir volkanik patlama olur mu? Veya ikincisi de özellikle bunların sonucunda oluşabilecek bir tsunami etkisi ne olur? sorularının tartışılıyor. Olası bir tsunami olması durumunda en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre bir saat ve bir saatten daha erken. Kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz."

Ege’de olası tsunami Türkiye’yi etkiler mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

AFAD olarak bütün vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirten Tatar, vatandaşların bu konuda panik yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

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