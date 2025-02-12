Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Eyyâm-ı Biyd orucu, her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutuluyor. 2025 yılına ait dini takvime göre, Şaban ayının bu mübarek günleri için tarih araştırmaları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri belli oldu. Peki Eyyam-ı Biyd orucu hangi tarihlerde tutulacak? İşte Şaban ayında bu faziletli orucu tutmak isteyenler için detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:37