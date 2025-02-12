Viral Galeri Viral Tıkla Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Eyyâm-ı Biyd orucu, her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutuluyor. 2025 yılına ait dini takvime göre, Şaban ayının bu mübarek günleri için tarih araştırmaları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri belli oldu. Peki Eyyam-ı Biyd orucu hangi tarihlerde tutulacak? İşte Şaban ayında bu faziletli orucu tutmak isteyenler için detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:37
Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd aydınlık günler orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Müslümanlar için büyük faziletler barındıran Eyyâm-ı Biyd orucu, hicrî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutuluyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.), bu mübarek günlerde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu oruçların senenin tamamını oruçla geçirmek gibi büyük bir sevaba vesile olduğunu belirtmiştir. 2025 yılına ait dini takvim doğrultusunda Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri belli oldu. Peki Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulacak?

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd aydınlık günler orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Şaban Ayının 13, 14 ve 15. Günleri Hangi Tarihlere Denk Geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimine göre, Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri şu tarihlere denk geliyor:

Şaban 13: 12 Şubat 2025 Çarşamba

Şaban 14: 13 Şubat 2025 Perşembe

Şaban 15: 14 Şubat 2025 Cuma

Bu mübarek günler içerisinde 13 Şubat 2025 Perşembe günü aynı zamanda Berat Kandili olarak idrak edilecek.

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd aydınlık günler orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Eyyâm-ı Biyd Nedir ve Neden Bu Günlerde Oruç Tutulur?

Eyyâm-ı Biyd, Arapça'da "aydınlık günler" anlamına gelir. Ay'ın bu gecelerde dolunay haline ulaşıp etrafı daha fazla aydınlatması nedeniyle bu isim verilmiştir.

Resûlullah (sas), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Hz. Ebû Hüreyre: Resûlullah (sas) bana üç şey tavsiye etti: Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekât kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak." (Buhârî, Savm, 60)

Ebû Zer'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) :"Ayda üç gün oruç tutacaksan, ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günlerinde tut, buyurdu. (Tirmizî, Savm, 54)

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd aydınlık günler orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Peygamber Efendimiz'in Nafile Oruçları

Hz. Muhammed (s.a.s.), farz olan Ramazan orucunun yanı sıra bazı ayların belirli günlerinde de oruç tutmaya ayrı bir önem vermiştir. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

*Şevval ayının altı günü

*Zilhicce ayının ilk dokuz günü (özellikle Arafat günü hariç tutulmuştur)

*Hicrî ayların Eyyâm-ı Biyd günleri (13, 14, 15)

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd aydınlık günler orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Eyyâm-ı Biyd Orucunun Faziletleri

Bu oruç, sadece fiziksel bir ibadet olmanın ötesinde, kişiye sabır ve manevi huzur kazandırır. Nafile oruçlar, Ramazan orucuna hazırlık sağlarken, aynı zamanda bireyin nefsini terbiye etmesine ve günahlardan arınmasına yardımcı olur. Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan bu orucu tutmak isteyenler, 2025 yılı için yukarıda belirtilen tarihlerde niyet edebilirler.

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