Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Eyyâm-ı Biyd Nedir ve Neden Bu Günlerde Oruç Tutulur?

Eyyâm-ı Biyd, Arapça'da "aydınlık günler" anlamına gelir. Ay'ın bu gecelerde dolunay haline ulaşıp etrafı daha fazla aydınlatması nedeniyle bu isim verilmiştir.

Resûlullah (sas), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Hz. Ebû Hüreyre: Resûlullah (sas) bana üç şey tavsiye etti: Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekât kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak." (Buhârî, Savm, 60)

Ebû Zer'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) :"Ayda üç gün oruç tutacaksan, ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günlerinde tut, buyurdu. (Tirmizî, Savm, 54)