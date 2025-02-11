Viral Galeri Viral Tıkla 2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

Kızılay, 2025 yılı şubat ayı itibariyle personel alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. KPSS'siz ve KPSS puanıyla farklı kadrolarda memur ve personel alımı yapacak olan Kızılay, başvuru şartları ve detaylarını resmi olarak duyurdu. Başvuru şartları pozisyonun niteliklerine göre değişiklik gösteriyor. İşte güncel kadrolar ve başvuru şartları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:19
2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

2025 yılı Şubat ayı Kızılay personel alımları devam ediyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde bulunan Kızılay birimlerinde personel alımı yapılacak. Peki başvuru koşulları neler, hangi kadrolarda KPSS şartı aranıyor? İşte güncel kadrolar ve detaylar…

2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

Hangi Kadrolarda Personel Alınacak?


Doktor (Genel ve Uzman Hekimler)

Müfettiş Yardımcısı

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni

Dermatoloji Uzmanı

2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

Başvuru Koşulları Nelerdir?


Doktor (Genel ve Uzman Hekimler) Başvuru Şartları

Türkiye genelinde Kan Bağış Merkezleri'nde görevlendirilmek üzere 60 adet doktor alımı yapılacak.

Aranan Genel Nitelikler

Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)

Tercihen Kızılay Gönüllüsü

Tam zamanlı çalışabilecek,

Mecburi hizmetini tamamlamış,

Takım çalışmasına yatkın,

Seyahat engeli olmayan,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

Sosyal sorumluluk sahibi,

Temsil yeteneği yüksek.

2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları

Ankara'da Türk Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere 10 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek. Başvurular 04.03.2025 tarihine kadar devam edecek. Sınav ile ilgili detaylar ilanda belirtilmektedir.

Aranan Genel Nitelikler

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yada bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olan,

İyi Düzeyde MS Office programlarını kullanabilen,

Kriz yönetimi ve risk yönetimi becerisine sahip,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

İş birliği ve takım çalışmasına yatkın,

Etkili iletişim becerisine sahip,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan (muaf, tecilli yada askerlik hizmetini tamamlamış).

2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Başvuru Şartları

Kızılay bünyesinde İstanbul / Anadolu bölgesinde 1 adet elektrik teknikeri / teknisyeni istihdam edilecek.

Aranan Genel Nitelikler

Üniversite veya Meslek YüksekOkullarının Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik bölümlerindenmezun,

Minimum 2 yıl bina işletmelerinde(otel, hastane, avm, rezidans vb.) çalışmış olan,

Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip,

Elektrikli ve elektronik ekipmanların montaj, bağlantı, devreye alma işlemlerini yapabilecek,

Mekanik, Elektro-Mekanik ekipmanların arıza tespit, tamir ve bakımını yapabilecek,

Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, dinamik,

İletişim yönü güçlü,

Tam zamanlı çalışabilecek.

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