2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar

Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları

Ankara'da Türk Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere 10 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek. Başvurular 04.03.2025 tarihine kadar devam edecek. Sınav ile ilgili detaylar ilanda belirtilmektedir.

Aranan Genel Nitelikler

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yada bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olan,

İyi Düzeyde MS Office programlarını kullanabilen,

Kriz yönetimi ve risk yönetimi becerisine sahip,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

İş birliği ve takım çalışmasına yatkın,

Etkili iletişim becerisine sahip,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan (muaf, tecilli yada askerlik hizmetini tamamlamış).