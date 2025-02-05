Viral Galeri Viral Tıkla Giresun'da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun'da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Giresun'da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun'da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunurken, 19 ilde daha yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Giresun'da ise okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:03
Giresun’da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun’da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin gözü Valiliklerden gelecek tatil duyurularına çevrildi. Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte bazı illerde kar yağışı şiddetini artırırken, yüz binlerce öğrenci "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 5 Şubat'ta kar tatili ilan edilen iller, resmi açıklamalar doğrultusunda merak konusu olmaya devam ediyor. İşte valiliklerden gelen güncel kar tatili duyuruları…

Giresun’da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun’da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Giresun'da Kar Tatili: İki İlçede Eğitime Ara Verildi

Giresun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi. Valilik ve kaymakamlık tarafından yapılan açıklamalarda, öğrencilerin güvenliği için alınan kararın detayları paylaşıldı.

Giresun’da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun’da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Alucra'da Tüm Okullar Tatil Edildi

Alucra Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçedeki tüm eğitim kademelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımı zorlaştırdığı ve öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Giresun’da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun’da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Şebinkarahisar'da Taşımalı Eğitime Ara

Şebinkarahisar ilçesinde ise kar, don ve buzlanma nedeniyle yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

5 ŞUBAT'TA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER İÇİN TIKLAYIN!

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