Giresun'da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun'da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunurken, 19 ilde daha yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Giresun'da ise okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi