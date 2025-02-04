Viral Galeri Viral Tıkla İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

İnsan beyninde yer alan mikroplastik bileşen miktarına ilişkin yapılan son araştırmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Nature Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, insan beyninde biriken plastik bileşen miktarının son 8 yılda artış gözlendiğine dikkat çekilerek önemli bulgular kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmacılar, otopsi incelemelerinde beyindeki nanoplastiklerin sadece damarlarda birikmediğini gözlemlerken plastiklerin nörolojik bozukluklarda veya insan sağlığı üzerinde doğrudan rolü olup olmadığını anlamak için yeni araştırmaların yapılacağını kaydetti.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:04
İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

Son yıllarda çevrede artan mikro ve nanoplastik (MNP) seviyelerinin insan vücudundaki plastik birikimini de artırdığı tespit edildi.

İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

BEYİNDE KARBON BAZLI PARTİKÜLLER YER ALIYOR
Bilim insanları, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı X-ışını spektrometrisi (EDS) ile yaptıkları incelemelerde, beyindeki partiküllerin karbon bazlı olduğunu doğruladı.

8 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

ABD'de New Mexico Üniversitesinden araştırmacılar, insan beyninde biriken plastik bileşen miktarının son 8 yılda artış gözlendiğine dikkat çekerek önemli bulguları kamuoyuyla paylaştı.

İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

PLASTİKLER İNSAN BEYNİNDE YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

Nature Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, bazı insan dokularındaki MNP miktarının incelediği belirtildi. Bununla sağlıklı insan beyni örneklerinde gözlemlenen mikroplastik ve nanoplastik (MNP) bileşen miktarının, 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış görüldüğü kaydedildi.

İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

SADECE DAMARLARDA BİRİKMİYOR

Araştırmacılar, otopsi incelemelerinde beyindeki nanoplastiklerin sadece damarlarda birikmediğini belirtti. Öte yandan araştırma ekibi partiküllerin yalnızca kan dolaşımında kalması durumunda, benzer miktarda plastik böbreklerde ve karaciğerde de bulunması gerektiğini söyledi.

EN ÇOK ARTIŞ BEYİNDE GÖRÜLDÜ

Yapılan araştırmalarda, dünya genelinde artarak devam eden plastik kullanımı sonrasında insan beynindeki MNP miktarının son 8 yılda yüzde 50 arttığına dikkat çekildi.

İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

PLASTİKLER CAM KIRIĞI GİBİ

Karaciğer ve böbrekteki MNP bileşen miktarının benzer oranlarda olduğunu saptayan araştırmacılar, beyindeki plastiklerin "mikroskobik boyutlarda cam kırığı" şeklinde gözlemlendiğini belirtti.

BEYİNDEKİ PLASTİK 30 KAT FAZLA

Araştırmacılar, sağlıklı beyinlerdeki MNP birikiminin ise karaciğer ve böbreğe kıyasla 7 ila 30 kat daha fazla olduğunu kaydetti. Öte yandan araştırmacılar, demans (bunama) hastalığı teşhisi konulan 12 beyni incelediklerinde, sağlıklı beyne kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla MNP birikimi gözlemlediklerini de ekledi.

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