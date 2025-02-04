İnsan beynini bekleyen büyük tehlike! Plastikle doluyor...

İnsan beyninde yer alan mikroplastik bileşen miktarına ilişkin yapılan son araştırmalarda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Nature Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, insan beyninde biriken plastik bileşen miktarının son 8 yılda artış gözlendiğine dikkat çekilerek önemli bulgular kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmacılar, otopsi incelemelerinde beyindeki nanoplastiklerin sadece damarlarda birikmediğini gözlemlerken plastiklerin nörolojik bozukluklarda veya insan sağlığı üzerinde doğrudan rolü olup olmadığını anlamak için yeni araştırmaların yapılacağını kaydetti.