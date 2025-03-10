51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…
Ünlü oyuncu Shilpa Shirodkar, katıldığı bir televizyon programının ardından gözle görülür bir fiziksel dönüşüm yaşadı. Kısa sürede 13-14 kilo veren oyuncu, bu süreci nasıl yönettiğini anlattı. Kilo kaybının büyük bir kısmını programdayken yaşadığını belirten Shirodkar, daha sonra disiplinli bir diyetle süreci devam ettirdiğini söyledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:41