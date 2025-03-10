Viral Galeri Viral Tıkla 51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

Ünlü oyuncu Shilpa Shirodkar, katıldığı bir televizyon programının ardından gözle görülür bir fiziksel dönüşüm yaşadı. Kısa sürede 13-14 kilo veren oyuncu, bu süreci nasıl yönettiğini anlattı. Kilo kaybının büyük bir kısmını programdayken yaşadığını belirten Shirodkar, daha sonra disiplinli bir diyetle süreci devam ettirdiğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:41
51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

Shirodkar, programda kaldığı süre boyunca gıda kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. "Belli dönemlerde hepimiz çok az yemek yiyebildik ve bu süreçte kilo kaybım başladı. Programdan çıktıktan sonra da diyetime dikkat etmeye devam ettim," diyen oyuncu, şu an porsiyon kontrolü yaparak kilosunu korumaya çalıştığını ifade etti.

51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

Aralıklı Oruç ile Devam Ediyor

Oyuncunun uyguladığı beslenme düzeni son yıllarda popüler hale gelen aralıklı oruç yöntemine benziyor.

51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

Günde yalnızca bir veya iki öğün tüketen Shirodkar bu şekilde kalori alımını azalttığını ve kendini daha enerjik hissettiğini söyledi. "Ekranda olduğumuzda daha büyük görünüyoruz. Bu yüzden ideal kiloma ulaşmak için çalışmaya devam ediyorum" diyerek sürecin önemine değindi.

51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

Ailesinin ve Hayranlarının Tepkisi

Shilpa Shirodkar'ın yaşadığı büyük değişim ailesi tarafından da fark edildi. Kız kardeşi ve eski oyuncu Namrata Shirodkar'ın tepkisini anlatan oyuncu, "Programdan çıktıktan üç-dört ay sonra Namrata ile buluştuk. Beni görünce 'Aman Tanrım, gerçekten kilo vermişsin' dedi." dedi.

51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

Yeni Hedefi Daha Fit Bir Görünüm

Shirodkar artık kilosunu korumak ve hatta biraz daha zayıflamak için bilinçli bir şekilde beslenmesine dikkat ediyor. Havaalanında hayranlarından aldığı iltifatların kendisini motive ettiğini söyleyen oyuncu, süreci sürdürebilmek için kendine daha fazla özen gösterdiğini vurguladı.

Not: Bu haber yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sağlıklı kilo kaybı için bir uzmana danışmanız önerilir.

FOTOĞRAFLAR: Sosyal Medya

SON DAKİKA