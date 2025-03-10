51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…

Yeni Hedefi Daha Fit Bir Görünüm

Shirodkar artık kilosunu korumak ve hatta biraz daha zayıflamak için bilinçli bir şekilde beslenmesine dikkat ediyor. Havaalanında hayranlarından aldığı iltifatların kendisini motive ettiğini söyleyen oyuncu, süreci sürdürebilmek için kendine daha fazla özen gösterdiğini vurguladı.

Not: Bu haber yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sağlıklı kilo kaybı için bir uzmana danışmanız önerilir.

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