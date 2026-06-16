Dünya Kupası'nın sürpriz ülkeleri! Devlerin arasında tarih yazdılar

"Mavi Köpekbalıkları" lakaplı ekip, İspanya karşısında aldığı değerli puanla 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikâyelerinden birine imza attı.

ALMANYA'YA ATTIKLARI TEK GOLLE GÜNDEM OLDULAR Dünya Kupası'nın 100 yıllık tarihinde sahne alan ülke sayısı bu yıl 80'e yükselirken, turnuvaya ilk kez katılan dört yeni ekip de futbolseverlerin dikkatini çekti. HOUSTON'DA PANZER FIRTINASI Bu takımlar arasında yer alan Curaçao, E Grubu'ndaki ilk maçında dünya devi Almanya ile karşı karşıya geldi.

Sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da Karayip temsilcisi için asıl kazanım, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmek oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Curaçaolu taraftarlar, "Gururluyuz çünkü biz küçük bir ada ülkesiyiz ve Almanya gibi bir rakibe gol attık. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" sözleriyle yaşadıkları sevinci dile getirdi.