Houston'da panzer fırtınası! Almanya Curaçao'yu farklı yendi
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Curaçao karşısında adeta gol oldu yağdı. Houston'da oynanan mücadeleyi 7-1 kazanan Panzerler, turnuvaya farklı bir galibiyetle başlayarak ilk maçından üç puan çıkardı. İşte maçta yaşananlar…
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Curaçao engelini farklı geçti. Houston'da oynanan karşılaşmayı 7-1 kazanan Panzerler, turnuvaya üç puanla başladı.
Almanya'nın gollerini Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (2), Jamal Musiala, Nathaniel Brown ve Deniz Undav kaydetti. Curaçao'nun tek sayısı ise Livano Comenencia'dan geldi.
Bu sonuçla turnuvaya üç puanla başlayan Almanya, ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Curaçao ise gruptaki ikinci sınavında Ekvador karşısında puan arayacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6' GOL | Nmecha'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla Almanya öne geçti.
9' Nmecha'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.
15' Wirtz'in uzak köşeye gönderdiği şut az farkla auta gitti.
21' GOL | Comenencia'nın şutunda top ağlarla buluştu ve Curaçao beraberliği yakaladı.
28' Schlotterbeck'in kafa vuruşunu kaleci Room çıkardı.
38' GOL | Schlotterbeck, köşe vuruşunda yaptığı kafa vuruşuyla Almanya'yı yeniden öne geçirdi.
45' Nmecha'nın ceza sahasında yerde kalmasının ardından Almanya penaltı kazandı.
45' Kai Havertz penaltıdan fileleri havalandırarak farkı ikiye yükseltti.
İY | Almanya 3-1 Curaçao