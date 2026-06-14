Houston'da panzer fırtınası! Almanya Curaçao'yu farklı yendi

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, Curaçao engelini farklı geçti. Houston'da oynanan karşılaşmayı 7-1 kazanan Panzerler, turnuvaya üç puanla başladı.

Almanya'nın gollerini Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (2), Jamal Musiala, Nathaniel Brown ve Deniz Undav kaydetti. Curaçao'nun tek sayısı ise Livano Comenencia'dan geldi.

Bu sonuçla turnuvaya üç puanla başlayan Almanya, ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Curaçao ise gruptaki ikinci sınavında Ekvador karşısında puan arayacak.