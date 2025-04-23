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Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 sözleşmeli mühendis alımı yapacağını duyurdu. İlan kapsamında mühendislik alanında farklı branşlarda istihdam sağlanacak. Yayınlanan duyuruda, KPSS puan şartı ve pozisyona göre özel koşullar yer alıyor. Peki başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:58
Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli personel alımı çerçevesinde mühendis kadrosu için yeni bir ilan yayınladı. Toplam 27 pozisyonun yer aldığı ilanda, adayların KPSS 2024 sınavından en az 60 puan alması ve teknik alanlara özgü çeşitli niteliklere sahip olması gerekiyor. Sözlü sınava katılacak adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. İşte başvuru şartları ve kadrolar…

Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları

Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

17 Nisan 2025 tarihinde başlayan başvurular, 2 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuruları yalnızca Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Her bir pozisyon için detaylı teknik bilgi ve tercih edilen sertifikalara dair açıklamalar ilan metninde yer alıyor. Adayların, başvuracağı pozisyona ilişkin özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor. İşte alım yapılacak kadrolar…

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DevOps Mühendisi

Veri Tabanı Mühendisi

Ağ ve Sistem Mühendisi

Disk ve Yedekleme Mühendisi

Bilgi Güvenliği Mühendisi

Enerji Uzmanı

Büyük Veri Mühendisi

Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları

Genel Başvuru Şartları Neler?

📍Türk vatandaşı olmak,

📍İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

📍Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

📍657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,

📍657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

📍Kamu haklarından mahrum olmamak.

Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları

Başvuruda Hangi Belgeler Gerekiyor?

📌 Fotoğraflı özgeçmiş,

📌 Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi,

📌 Sertifika istenilen alanlarda ilgili sertifikalar

📌 İş tecrübesi istenilen alanlarda SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,

📌 Belirtilen bölümler dışında ya da yurtdışı denk bölümlerden mezun adayların, başvurularının geçerli sayılması için e-Devlet'te "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

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