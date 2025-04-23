Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları

Genel Başvuru Şartları Neler?

📍Türk vatandaşı olmak,

📍İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

📍Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

📍657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,

📍657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

📍Kamu haklarından mahrum olmamak.