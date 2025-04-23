Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak | Kadro detayları belli oldu! İşte başvuru şartları
Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 27 sözleşmeli mühendis alımı yapacağını duyurdu. İlan kapsamında mühendislik alanında farklı branşlarda istihdam sağlanacak. Yayınlanan duyuruda, KPSS puan şartı ve pozisyona göre özel koşullar yer alıyor. Peki başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:58