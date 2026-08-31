Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her cuma ve pazar akşamı seyircisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Cihan Topal yarışmacı oldu. Topal, 2 kolunu mısır makinesine kaptırdığını ve hayatının organ nakli sayesinde değiştiğini belirterek yaşadığı zorlu süreci anlattı. Genç yarışmacı ATV ekranlarında organ bağışının önemine vurgu yaparken, yarışmadan 200 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı. Topal, karşısına çıkan soruda joker hakkı olmasına rağmen yarışmadan çekilme kararı alırken, söylediği tahminin doğru cevap olmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.

ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 30 Ağustos pazar akşamı yine seyirciyi ekrana kilitleyen anlar yaşandı. Yeni bölümde yarışmacı koltuğuna oturan Cihan Topal, iş kazası nedeniyle yaşadığı zorluklara rağmen asla umudunu kaybetmeyerek hem izleyicilere hem de aynı kaderi paylaşan kişilere örnek oldu.

2 KOLUNU KAYBETTİ Aydın'dan yarışmaya katılan Cihan Topal, 2008 yılında mısır tarlasında hasat sürecinde 2 kolunu makineye kaptırdığını belirterek başına gelen zorlu süreci anlattı.

Topal, kollarını kaybetmesiyle büyük bir psikolojik yıkımla karşılaştığını ve en çok kızının elini tutamayıp, saçlarını okşayamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Yarışmacı 25 Eylül 2010'da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli sayesinde yeniden hayata tutunarak yaşadığı o zorlu dönemde organ naklinin önemini bir kez daha vurguladı.

"ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ BİLMEK GEREKİYOR" Yarışmacı Cihan Topal, 27 yaşında yaşadığı kazanın ardından kadavradan alınan kollar ile yeniden hayata tutunduğunu ve organ bağışının önemini belirterek çağrıda bulundu. Topal, "Ben oğlumu kucağıma alabiliyorsam, kızımın saçlarını okşayabiliyorsam bu kollar sayesinde yapabiliyorum. Mesela iki parmağı ovuşturmak ne kadar kolay değil mi? Ben bu hareketi 1,5 yılda yapabildim. Kıymetini bilmek gerekir. Organ bağışının önemini bilmemiz gerekir. " diyerek organ bağışının hayat kurtardığının altını çizdi.