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Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her cuma ve pazar akşamı seyircisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Cihan Topal yarışmacı oldu. Topal, 2 kolunu mısır makinesine kaptırdığını ve hayatının organ nakli sayesinde değiştiğini belirterek yaşadığı zorlu süreci anlattı. Genç yarışmacı ATV ekranlarında organ bağışının önemine vurgu yaparken, yarışmadan 200 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı. Topal, karşısına çıkan soruda joker hakkı olmasına rağmen yarışmadan çekilme kararı alırken, söylediği tahminin doğru cevap olmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 1

ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 30 Ağustos pazar akşamı yine seyirciyi ekrana kilitleyen anlar yaşandı. Yeni bölümde yarışmacı koltuğuna oturan Cihan Topal, iş kazası nedeniyle yaşadığı zorluklara rağmen asla umudunu kaybetmeyerek hem izleyicilere hem de aynı kaderi paylaşan kişilere örnek oldu.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 2

2 KOLUNU KAYBETTİ

Aydın'dan yarışmaya katılan Cihan Topal, 2008 yılında mısır tarlasında hasat sürecinde 2 kolunu makineye kaptırdığını belirterek başına gelen zorlu süreci anlattı.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 3

Topal, kollarını kaybetmesiyle büyük bir psikolojik yıkımla karşılaştığını ve en çok kızının elini tutamayıp, saçlarını okşayamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Yarışmacı 25 Eylül 2010'da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli sayesinde yeniden hayata tutunarak yaşadığı o zorlu dönemde organ naklinin önemini bir kez daha vurguladı.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 4

"ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ BİLMEK GEREKİYOR"

Yarışmacı Cihan Topal, 27 yaşında yaşadığı kazanın ardından kadavradan alınan kollar ile yeniden hayata tutunduğunu ve organ bağışının önemini belirterek çağrıda bulundu.

Topal, "Ben oğlumu kucağıma alabiliyorsam, kızımın saçlarını okşayabiliyorsam bu kollar sayesinde yapabiliyorum. Mesela iki parmağı ovuşturmak ne kadar kolay değil mi? Ben bu hareketi 1,5 yılda yapabildim. Kıymetini bilmek gerekir. Organ bağışının önemini bilmemiz gerekir. " diyerek organ bağışının hayat kurtardığının altını çizdi.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 5

100 BİN TL'LİK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı Cihan Topal, Kim Milyoner Olmak İster'in baraj etabını kolaylıkla geçerken 100 bin TL değerindeki 8'inci soruyu görmeye hak kazandı.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 6

Yarışmacının karşısına "Ocak 2026 itibarıyla, kanun tarafından yasaklanmış alanlarda tütün ürünleri tüketenlere verilen idari para cezası kaç liradır?" sorusu yer aldı.

A - 1764
B- 3764
C- 5764
D- 9764

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 7

Yarışmacı, soru karşısında epey zorlanmasının ardından yarı yarıya joker hakkını kullanmayı tercih etti. Topal, kalan son iki şıkta A- 1764 yanıtını vererek soruyu doğru cevapladı.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 8

200 BİN TL'LİK SORUDA RİSKE GİRMEDİ

Topal, gecenin ilerleyen dakikalarında ise 200 bin TL değerindeki 9. sorunun kilidini açtı.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 9

Yarışmada ise "Yeşilçam'da seslendirdiği şarkılarla bilinen Belkıs Özener, kimin kardeşidir?" sorusu yer aldı.

A - Türkan Şoray
B- Gönül Yazar
C- Kartal Tibet
D- Ediz Hun

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 10

JOKER HAKKINA RAĞMEN YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmacı, büyük ödüle giden yolda çift cevap joker hakkı olmasına rağmen Kim Milyoner Olmak İster'den çekilme kararı aldı.

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Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 11

Oktay Kaynarca Topal'a "Çekilmeseydin hangi yanıtı verirdin?" sorusu üzerine B- Gönül Yazar şıkkını seçeceğini belirtti. Yarışmada ise doğru cevap "B- şıkkı Gönül Yazar" olacaktı.

Çift kol nakliyle yeniden hayata tutundu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar: Kızımın saçlarını okşayabiliyorum 12

"NASİP NEYSE O"

Genç yarışmacı o anlarda doğru yanıtı görünce gülümsemekle yetinirken "Nasip neyse o olur" dedi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Cihan Topal yarışmadan 100 bin TL ile ayrılarak geceye veda etti.

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