Fatih'te kan donduran aile faciası! Emekli polis memuru eşi ve kızını öldürüp intihar etti

İstanbul Fatih'te emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım, aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eşi Süheyla Yıldırım ile kızı Elif Gülşah Yıldırım'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım'ın eşi ve kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından silahlı saldırıda bulunduğu korkunç bir aile faciası yaşandı. FATİH'TE DEHŞET: EŞİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

EŞİ VE KIZINI SİLAHLA KATLEDİP İNTİHAR ETTİ Olay, 30 Ağustos saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ali Yıldırım ile eşi ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahını çıkaran Yıldırım, 61 yaşındaki eşi Süheyla Yıldırım ve kızı 27 yaşındaki Elif Gülşah Yıldırım'a ateş etti. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ 3 AY ÖNCE KAHRAMANMARAŞ'A GİTMİŞ Öte yandan Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle Süheyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbul'a döndüğü belirtildi.