Bu yöntemle asla bayatlamıyor! Tüketilmeyen simitler günlerce taze kalacak...
Sabah kahvaltılarında, çayın yanında veya günün herhangi bir saatinde keyifle tüketilen simit, Türk mutfağının vazgeçilmezi haline geldi. Ancak, tazeyken çıtır çıtır olan bu lezzetli atıştırmalık, bayatladığında ise sertleşir ve tazeliğini kaybeder. Önereceğimiz bir yöntemle evde fazla kalan simitlerinizi günlerce taze tutabileceksiniz.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:35