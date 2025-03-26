Bu yöntemle asla bayatlamıyor! Tüketilmeyen simitler günlerce taze kalacak...

DİLİMLEYEREK SAKLAMA

Eğer simitlerinizi tek tek tüketecekseniz, onları önceden dilimleyerek saklamak işinizi kolaylaştıracaktır. Bu, simitlerinizi daha pratik bir şekilde çözülterek tüketmenize olanak tanır. Bütün halde de saklayabilirsiniz, ancak dilimlemek, her bir parçayı daha hızlı ve kolay bir şekilde ısıtmanıza yardımcı olur.