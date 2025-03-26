Akneyi tek seferde söndürüyor! Vazeline 1 kaşık ekleyince peeling etkisi verecek...

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt herkesin hayalidir. Ancak gün içinde maruz kaldığımız toz, kir, makyaj kalıntıları ve yağlanma gibi etkenler cildimizin tıkanmasına neden olarak sivilce ve akne gibi sorunlara yol açabilir. Bu tür problemlerin önüne geçmek için düzenli cilt bakımı büyük önem taşır. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal bir bakım yöntemi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi