Viral Galeri Viral Tıkla Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...

Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere altın değerinde önerilerde bulundu. Karbonhidratların vücutta şekere dönüşerek yağlanmaya neden olduğuna dikkat çeken Karatay, herkesin tüketmekten kaçındığı bir besinin bilinenin aksine vücuttaki yağları erittiğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:55
Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...

Ezber bozan açıklamalarıyla birçok kişinin ilgisini çeken Canan Karatay, kebap tüketimine yeşil ışık yaktı ancak önemli bir uyarıda bulundu.

Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...

Vücuttaki yağlanmaya dikkat çeken Karatay, "Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormone üretir. Bunlar, beyinde damar yolu tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olur. Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor" diye konuştu.

Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...

Ayrıca, işlenmiş şekerin ve rafine karbonhidratların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...

"TAM TERSİNE KİLO VERDİRİR"

Karatay ayrıca, kalori korkusunun artık geride kaldığını ifade ederek, "Sağlıklı yağ yerseniz, o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz çünkü yağ sizi acıktırmaz ve uzun süre devam eden sağlıklı enerji sağlar" dedi.

Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...

Şeker hastalığına da değinen Karatay, şeker hastalığının genetik değil, aşırı şeker tüketiminin sonucu olduğunu vurguladı. "Şeker hastalığı asla genetik değildir, aşırı düzeyde şeker tüketiminin sonucudur. Aynı ailede görülmesi, o ailenin bireylerinin benzer şekilde beslenmesinin sonucudur" diye konuştu.

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