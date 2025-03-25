Canan Karatay açıkladı! Sağlıksızlık diyorlardı! Meğer yağları yakıyormuş...
Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere altın değerinde önerilerde bulundu. Karbonhidratların vücutta şekere dönüşerek yağlanmaya neden olduğuna dikkat çeken Karatay, herkesin tüketmekten kaçındığı bir besinin bilinenin aksine vücuttaki yağları erittiğini söyledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:55