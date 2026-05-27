“Bu işin Vakko’suyum” dedi, koluna 20 dikiş atıldı: Acemi kasaplar bu yıl da sahnede

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında yine aynı manzaralar yaşandı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan yüzlerce vatandaş acil servislerin yolunu tuttu. Elini, kolunu veya bacağını kesen vatandaşlar adeta tecrübesizliğin kurbanı oldu.

Kurban Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, acil servisler yine "acemi kasaplarla" doldu. Kurban kesmeye çalışırken bıçak, satır veya hayvan darbeleriyle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

ACEMİ KASAPLAR YİNE SAHNEDE! HASTANELER YARALILARLA DOLDU TAŞTI

Bazı vatandaşlar yaşadıklarını esprili bir dille anlatırken, uzmanlar ise ciddi yaralanmalara karşı vatandaşları uyardı.

"AMCAMIN İLERİ KESİM TEKNİKLERİYLE ELİMİ KESTİM"

Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlardan Rıdvan Karakaya'nın sözleri yüzleri güldürdü.

Elinden yaralanan Karakaya, "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle elimi kestim. Emniyete gidip amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" diyerek yaşadığı talihsiz olayı esprili şekilde anlattı.

"SON KURBANLIKTA ACEMİ KASAPLIĞIM TUTTU"

Gaziantep'te kurban kesimi sırasında yaralanan Mahmut Güneş ise 10 koyunun 9'unu kestikten sonra kendisini yaraladığını söyledi.

Güneş, "Son kurbanlıkta acemi kasaplığım tuttu" ifadelerini kullanırken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların tekme ve darbeleri nedeniyle yaralandı.

"AMCA BENİ YAKTIN"

Sakarya'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Kendi besi çiftliğinde kurban keserken başparmağından yaralanan 28 yaşındaki Orhan İlten'in sözleri ise dikkat çekti.

İlten, "Amcamın elinden bıçak kaydı parmağıma geldi. Çok şükür 4 dikişle atlattık. Acele etmeyin, dikkat edin. Amca beni yaktın" diyerek yaşadığı kazayı anlattı.

"13 DAKİKADA KESERİM" DEDİ

Adana'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar yine hastanelik oldu.

Parmağını kesen Muhammet Çapkın'ın arkadaşı ise yaşananları esprili bir dille anlattı.

Arkadaşı, "Kasap olduğunu söyledi, biz de inandık. '13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım' dedi. Bir baktık kurban yerine kendi parmağını kesmiş" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN VAKKO'SU BENİM" DEDİ, KOLUNA 20 DİKİŞ ATILDI

Aydın'da kurban kesimi sırasında yaralanan Şeref Taşkın'ın sözleri dikkat çekti.

40 yıldır kasaplık yaptığını söyleyen Taşkın, hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını belirterek, "Ben bu işin Vakko'suyum. 40 yılda bir kere kaza oldu" dedi. Kolundan yaralanan Taşkın'a hastanede 20 dikiş atıldı.

"HEP HAYVANLAR MI KESİLECEK?"

Yaşadığı kazayı anlatan Şeref Taşkın, "Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek?" sözleriyle dikkat çekti.

Tedavisinin ardından konuşan Taşkın, yıllardır ilk kez böyle bir durum yaşadığını ifade etti.

"SADECE BIÇAK KAYDI"

İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Üstü başı kan içinde hastaneye gelen bir vatandaş ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sadece bıçak kaydı, ciddi bir şey yok" dedi.

Kent genelinde birçok vatandaş el, kol ve bilek bölgelerinden yaralanırken, bazı kişilere dikiş atıldı.

TOSUNUN BOYNUZU BACAĞINA SAPLANDI: 60 DİKİŞ ATILDI

Kahramanmaraş'ta kurban kesimi sırasında yaşanan bir kaza ise dikkat çekti.

Şeref Çınarlıdere isimli vatandaş, kesmeye çalıştığı tosunun boynuz darbesiyle bacağından yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Çınarlıdere'nin bacağına yaklaşık 60 dikiş atıldığı öğrenildi.

"KASAPLIK HERKESİN İŞİ DEĞİL"

Şanlıurfa'da elinden yaralanan Cuma Yıldız vatandaşlara dikkat çağrısında bulundu. Yıldız, "Kasaplık herkesin işi değildir. Kasaba para verin ama riskli işler yapmayın" dedi.

HASTANELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Sivas, Bolu, Erzurum, Samsun, Kayseri, Eskişehir, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte benzer görüntüler yaşandı.

Bayramın ilk gününde binlerce vatandaş hastanelik olurken, yaralıların büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ameliyata alındı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nden Doç. Dr. Ali Sarıdaş, "acemi kasap" yaralanmalarının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Sarıdaş, basit görünen kesilerin tendon, damar ve sinir hasarına yol açabileceğini belirterek her kesici alet yaralanmasının mutlaka sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. DR. Sarıdaş, "Kurban kesimi ve et parçalama sırasında meydana gelen el yaralanmaları basit cilt kesiklerinden tendon, sinir, damar ve kemik yapılarını içeren karmaşık yaralanmalara kadar uzanabiliyor. Nadiren de olsa parmak kopmaları da görülebiliyor" dedi.

İşte yurdun dört bir yanından hastanelik olan acemi kasaplara dair kareler...

