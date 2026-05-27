“Bu işin Vakko’suyum” dedi, koluna 20 dikiş atıldı: Acemi kasaplar bu yıl da sahnede

40 yıldır kasaplık yaptığını söyleyen Taşkın, hayvana acıdığı için dalgınlık yaşadığını belirterek, "Ben bu işin Vakko'suyum. 40 yılda bir kere kaza oldu" dedi. Kolundan yaralanan Taşkın'a hastanede 20 dikiş atıldı.

Tedavisinin ardından konuşan Taşkın, yıllardır ilk kez böyle bir durum yaşadığını ifade etti.

Yaşadığı kazayı anlatan Şeref Taşkın , "Hayvana acıyıp onun yerine kendimi kestim. Hep hayvanlar mı kesilecek?" sözleriyle dikkat çekti.

"SADECE BIÇAK KAYDI"

İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Üstü başı kan içinde hastaneye gelen bir vatandaş ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sadece bıçak kaydı, ciddi bir şey yok" dedi.

Kent genelinde birçok vatandaş el, kol ve bilek bölgelerinden yaralanırken, bazı kişilere dikiş atıldı.