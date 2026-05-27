Akaryakıta bayram indirimi: Tabela gece yarısı değişti: İşte benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar
Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta bayram indirimi geldi. Brent petrolün yeniden 95 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk düşüş yaşandı. İşte 27 Mayıs 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar.
Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 1,72 gerileyerek 95 dolar seviyelerine düştü.
ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yeniden hız kazanması petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi destekledi.
BENZİNE 82 KURUŞ İNDİRİM GELDİ
Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim uygulandı. Benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Yeni fiyatlarla birlikte benzin İstanbul'da 64,32 TL'ye geriledi.
27 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 64,32 TL
- Motorin: 67,05 TL
- LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 64,18 TL
- Motorin: 66,91 TL
- LPG: 33,29 TL
Ankara
- Benzin: 65,29 TL
- Motorin: 68,16 TL
- LPG: 33,87 TL
İzmir
- Benzin: 65,57 TL
- Motorin: 68,43 TL
- LPG: 33,69 TL
PETROL FİYATLARINDA SON DURUM
27 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrolün varili 95 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine yönelik gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.