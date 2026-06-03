Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğanın sert yüzü bir kez daha kameralara yansıdı. Arazide tek başına ilerleyen bir boz ayı, bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Ayının köpek sürüsüne karşı verdiği hayatta kalma mücadelesi saniye saniye görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde kaydedilen görüntülerde, arazide ilerleyen boz ayı bir anda köpeklerin hedefi oldu. Ayının peşine düşen köpekler, uzun süre yırtıcı hayvanı takip ederek saldırmaya çalıştı.

Baskı altında kalan ayı ise bir yandan hızla koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, diğer yandan kendisine yaklaşan köpeklere karşı savunma yaptı. BOZ AYI İLE KÖPEKLERİN KOVALAMACASI DRON KAMERASINA YANSIDI

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının zaman zaman arkasını dönerek köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı, ardından yeniden koşarak güvenli bir alana ulaşmaya çalıştığı görüldü.



Doğal yaşamın sert kurallarını gözler önüne seren görüntülerde, boz ayının soğukkanlı tavrı ve hayatta kalma mücadelesi dikkat çekti.