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Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğanın sert yüzü bir kez daha kameralara yansıdı. Arazide tek başına ilerleyen bir boz ayı, bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Ayının köpek sürüsüne karşı verdiği hayatta kalma mücadelesi saniye saniye görüntülendi.

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 1

Sarıkamış ilçesinde kaydedilen görüntülerde, arazide ilerleyen boz ayı bir anda köpeklerin hedefi oldu. Ayının peşine düşen köpekler, uzun süre yırtıcı hayvanı takip ederek saldırmaya çalıştı.

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 2

Baskı altında kalan ayı ise bir yandan hızla koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, diğer yandan kendisine yaklaşan köpeklere karşı savunma yaptı.

BOZ AYI İLE KÖPEKLERİN KOVALAMACASI DRON KAMERASINA YANSIDI
Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 3

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının zaman zaman arkasını dönerek köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı, ardından yeniden koşarak güvenli bir alana ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 4

Doğal yaşamın sert kurallarını gözler önüne seren görüntülerde, boz ayının soğukkanlı tavrı ve hayatta kalma mücadelesi dikkat çekti.

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 5

Dakikalar süren kovalamaca boyunca ayı, saldırılardan korunmak için sürekli yön değiştirirken, köpekler de takibini bırakmadı. O anlar kameraya yansıdı.

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 6

NEFES KESEN KOVALAMACADAN GÖRÜNTÜLER

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 7

NEFES KESEN KOVALAMACADAN GÖRÜNTÜLER

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 8

NEFES KESEN KOVALAMACADAN GÖRÜNTÜLER

Boz ayıya köpek sürüsü saldırdı! Nefes kesen kovalamaca 9

NEFES KESEN KOVALAMACADAN GÖRÜNTÜLER

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