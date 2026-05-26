Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu
Kurban Bayramı arifesinde çarşı, pazar ve alışveriş noktalarında yoğunluk görüldü. Vatandaşlar bayram alışverişi için mağaza ve tarihi çarşılara akın ederken, özellikle bayramlık kıyafet, baklava ve yöresel ürünlere ilgi arttı.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, özellikle tarihi çarşılar, cadde mağazaları ve alışveriş merkezlerinde müşteri trafiğinin gün boyunca sürdüğünü, hareketliliğin gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini aktardı.
YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR
Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun gün boyunca devam ettiği belirtilirken, sıcak havaya rağmen özellikle akşam saatlerine doğru hareketliliğin daha da artacağı ifade edildi.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, vatandaşların en çok bayramlık kıyafet, baklava, kuruyemiş ve yöresel ürün alışverişi yaptığını belirterek tarihi çarşılarda yoğunluğun dikkat çektiğini söyledi.
TARİHİ ÇARŞILAR VE MAĞAZALARDA YOĞUNLUK
Bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan baklava ve yöresel ürünlere ilgi artarken, hazır giyim mağazalarında da yoğunluk yaşandı. Cadde mağazaları, AVM'ler ve tarihi çarşılarda oluşan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.
HAZIR GİYİMDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu hazır giyim sektörüne de yansıdı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Şenol Aras, bayram dönemlerinin hazır giyim ve perakende sektörü açısından yılın en önemli satış süreçlerinden biri olduğunu söyledi.