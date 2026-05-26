Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu

Aras, "İnsanlar bayramda yeni kıyafet alma geleneğini sürdürüyor. Bu nedenle hem mağazalarda hem de online platformlarda talep artıyor. Bu yıl da sezonun başlamasıyla birlikte hareketlilik hız kazandı." dedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla özellikle etek, elbise ve yazlık ürün gruplarına talebin arttığını belirten Aras, bayram alışverişlerinin küçük esnaf açısından önemli ekonomik katkı sağladığını ifade etti.

"ONLINE ALIŞVERİŞ CİDDİ ŞEKİLDE YÜKSELDİ" Tüketicilerin artık daha bilinçli ve bütçe odaklı alışveriş yaptığını belirten Aras, online alışverişin de son yıllarda ciddi yükseliş gösterdiğini söyledi. Aras, "Mağazalar halen satışların büyük kısmını alıyor çünkü insanlar ürünleri deneyip hemen almak istiyor. Ancak online alışveriş de ciddi şekilde yükseldi. Özellikle genç ve şehirli tüketiciler online kanallara yöneliyor" diye konuştu.