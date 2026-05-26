CANLI YAYIN

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı arifesinde çarşı, pazar ve alışveriş noktalarında yoğunluk görüldü. Vatandaşlar bayram alışverişi için mağaza ve tarihi çarşılara akın ederken, özellikle bayramlık kıyafet, baklava ve yöresel ürünlere ilgi arttı.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 1

Kurban Bayramı arifesinde alışveriş hareketliliği hız kazandı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı, pazar ve alışveriş noktalarına yönelirken birçok bölgede yoğunluk yaşandı.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 2

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, özellikle tarihi çarşılar, cadde mağazaları ve alışveriş merkezlerinde müşteri trafiğinin gün boyunca sürdüğünü, hareketliliğin gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 3

YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun gün boyunca devam ettiği belirtilirken, sıcak havaya rağmen özellikle akşam saatlerine doğru hareketliliğin daha da artacağı ifade edildi.

BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU ARTTI

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, vatandaşların en çok bayramlık kıyafet, baklava, kuruyemiş ve yöresel ürün alışverişi yaptığını belirterek tarihi çarşılarda yoğunluğun dikkat çektiğini söyledi.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 4

TARİHİ ÇARŞILAR VE MAĞAZALARDA YOĞUNLUK

Bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan baklava ve yöresel ürünlere ilgi artarken, hazır giyim mağazalarında da yoğunluk yaşandı. Cadde mağazaları, AVM'ler ve tarihi çarşılarda oluşan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 5

HAZIR GİYİMDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu hazır giyim sektörüne de yansıdı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Şenol Aras, bayram dönemlerinin hazır giyim ve perakende sektörü açısından yılın en önemli satış süreçlerinden biri olduğunu söyledi.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 6

Aras, "İnsanlar bayramda yeni kıyafet alma geleneğini sürdürüyor. Bu nedenle hem mağazalarda hem de online platformlarda talep artıyor. Bu yıl da sezonun başlamasıyla birlikte hareketlilik hız kazandı." dedi.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 7

Yaz sezonunun başlamasıyla özellikle etek, elbise ve yazlık ürün gruplarına talebin arttığını belirten Aras, bayram alışverişlerinin küçük esnaf açısından önemli ekonomik katkı sağladığını ifade etti.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 8

"ONLINE ALIŞVERİŞ CİDDİ ŞEKİLDE YÜKSELDİ"

Tüketicilerin artık daha bilinçli ve bütçe odaklı alışveriş yaptığını belirten Aras, online alışverişin de son yıllarda ciddi yükseliş gösterdiğini söyledi. Aras, "Mağazalar halen satışların büyük kısmını alıyor çünkü insanlar ürünleri deneyip hemen almak istiyor. Ancak online alışveriş de ciddi şekilde yükseldi. Özellikle genç ve şehirli tüketiciler online kanallara yöneliyor" diye konuştu.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 9

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ ESNAFA CANLILIK GETİRDİ

Bayram döneminin küçük esnaf açısından yılın en kritik satış süreçlerinden biri olduğunu belirten Aras, özel vitrinler ve kampanyalar sayesinde cirolarda artış yaşandığını ifade etti. Artan talebin üretim tarafına da yansıdığı belirtilirken, sezonluk yoğunluğun bazı alanlarda geçici istihdam oluşturduğu kaydedildi.

Bayram alışverişinde yoğunluk arttı: Vatandaşların ilk tercihi o ürünler oldu 10
Bayram öncesi baklavaya talep patladı BAYRAM ÖNCESİ BAKLAVAYA TALEP PATLADI
Emekli ve memur zamları netleşiyor EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NETLEŞİYOR
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin