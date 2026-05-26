Bayram öncesi baklavaya talep patladı: Üretim 4 katına çıktı, ustalar gece gündüz mesaide

Kurban Bayramı öncesi baklava siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Gaziantep'te artan taleplere yetişmeye çalışan firmalar üretim kapasitesini 3-4 kat artırırken, imalathanelerde ustalar siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Gaziantep'te baklava imalathanelerinde yoğunluk arttı. Bayram öncesi siparişlerin artmasıyla birlikte üretim kapasitesi katlanırken, birçok firma artan taleplere yetişebilmek için vardiyalı çalışma sistemine geçti. Türk mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan ve Gaziantep ile özdeşleşen baklava için hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun sipariş geliyor.

ÜRETİM 3-4 KAT ARTTI Baklavacılar, bayram döneminde yoğunluğun normal günlerin çok üzerine çıktığını belirtiyor. Firmaların açıklamalarında, "Bayram nedeniyle yurt içi ve yurt dışı siparişler yoğunlaştı. Bayramda normale göre 3-4 kat fazla bir yoğunluğumuz oluyor. Satış ve sipariş yoğunluğumuz 3-4 kat artıyor" deniliyor.

TÜRKİYE VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR Gaziantep'te üretilen baklavaların Türkiye'nin birçok iline günlük olarak gönderildiğini belirtilirken, yurt dışından da yoğun talep alındığı aktarılıyor. Firmalardan gelen açıklamalarda, "Üretilen baklavaları Gaziantep'ten İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere pek çok şehre günlük olarak gönderiyoruz. Yurt dışında da Amerika, Almanya, Avusturya ve Kanada gibi birçok ülkeye baklava gönderiyoruz" sözleri yer alıyor.

"KALİTELİ BAKLAVANIN KİLOSU 1800 TL" Baklava fiyatlarına dair de değerlendirmelerini de aktaran firmalar, kaliteli üründe maliyetin yüksek olduğunu söylüyor. Açıklamalarda, "Kaliteli, birinci sınıf baklavanın fiyatı 1800 TL civarında. Ama iyi tatlıyı vatandaşlara ulaştırabilmek için zaman zaman kampanyalar da yapıyoruz" deniliyor.