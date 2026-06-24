Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı

Belediye, vatandaşların sahipli kedi ve köpeklerini başıboş bırakmamaları, tüm hayvanlarını kontrol altında tutmaları ve başıboş hayvanlarla temastan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Saldırgan davranış sergileyen, aşırı salya akıtan veya koordinasyon bozukluğu bulunan şüpheli hayvanların derhal belediyeye ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi. Ayrıca herhangi bir ısırılma veya tırmalanma durumunda, vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği ifade edildi.