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Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Mahallede ortaya çıkan gelişme sonrası yetkililer harekete geçti. Bölgede peş peşe tedbirler alınırken vatandaşlara kurallara eksiksiz uyma çağrısı yapıldı. Kararın detayları dikkat çekti...

Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı 1

Bir mahallede yaşanan olay sonrası alarm verildi. İlçede kritik süreç başlarken yetkililerden dikkat çeken uyarı geldi.

Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı 2

Van'da tespit edilen olay sonrası bölgede alarm verildi. Yetkililer tarafından bir dizi tedbir devreye alınırken vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymaları istendi.

Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı 3

Edremit Belediyesi, Yeni Camii Mahallesi'nde tespit edilen kuduz vakasının ardından ilçede yaşayan vatandaşları uyarmak amacıyla bir duyuru yayınladı.

Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı 4

Yapılan açıklamada, mevcut karantina tedbirlerine uyulmasının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı 5

HAYVAN HAREKETLİLİĞİNE KISITLAMA

Karantina bölgesi olarak ilan edilen Merkez Cami, Yeni Mahalle, Elmalık, Eminpaşa, Eski Cami, Süphan ve Şabaniye mahallelerinde kedi, köpek, sığır, koyun ve keçilerin serbest dolaştırılması yasaklandı. Alınan karar gereği, söz konusu hayvanların işletme, ahır, barınak ve kapalı alanların dışına çıkarılmaması gerektiği belirtildi.

Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı 6

Belediye, vatandaşların sahipli kedi ve köpeklerini başıboş bırakmamaları, tüm hayvanlarını kontrol altında tutmaları ve başıboş hayvanlarla temastan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı 7

Saldırgan davranış sergileyen, aşırı salya akıtan veya koordinasyon bozukluğu bulunan şüpheli hayvanların derhal belediyeye ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi istendi. Ayrıca herhangi bir ısırılma veya tırmalanma durumunda, vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği ifade edildi.

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