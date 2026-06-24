Bir mahallede tespit edildi alarma geçildi! Vatandaşlara acil uyarı
Mahallede ortaya çıkan gelişme sonrası yetkililer harekete geçti. Bölgede peş peşe tedbirler alınırken vatandaşlara kurallara eksiksiz uyma çağrısı yapıldı. Kararın detayları dikkat çekti...
Bir mahallede yaşanan olay sonrası alarm verildi. İlçede kritik süreç başlarken yetkililerden dikkat çeken uyarı geldi.
Van'da tespit edilen olay sonrası bölgede alarm verildi. Yetkililer tarafından bir dizi tedbir devreye alınırken vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymaları istendi.
Edremit Belediyesi, Yeni Camii Mahallesi'nde tespit edilen kuduz vakasının ardından ilçede yaşayan vatandaşları uyarmak amacıyla bir duyuru yayınladı.
Yapılan açıklamada, mevcut karantina tedbirlerine uyulmasının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
HAYVAN HAREKETLİLİĞİNE KISITLAMA
Karantina bölgesi olarak ilan edilen Merkez Cami, Yeni Mahalle, Elmalık, Eminpaşa, Eski Cami, Süphan ve Şabaniye mahallelerinde kedi, köpek, sığır, koyun ve keçilerin serbest dolaştırılması yasaklandı. Alınan karar gereği, söz konusu hayvanların işletme, ahır, barınak ve kapalı alanların dışına çıkarılmaması gerektiği belirtildi.