Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?
2025 yılının manevi atmosferini hissettiren üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olarak kabul edilen bu mübarek dönem, Recep ayının faziletleriyle dikkat çekiyor. Özellikle, Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulması tavsiye edilen Eyyam-ı Biyd oruçları gündemde yer alıyor. İşte 2025 Recep ayının önemli günlerine dair ayrıntılar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:11