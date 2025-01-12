Viral Galeri Viral Tıkla Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir? 

Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?

2025 yılının manevi atmosferini hissettiren üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olarak kabul edilen bu mübarek dönem, Recep ayının faziletleriyle dikkat çekiyor. Özellikle, Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulması tavsiye edilen Eyyam-ı Biyd oruçları gündemde yer alıyor. İşte 2025 Recep ayının önemli günlerine dair ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:11
Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?

Mübarek üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. Bu özel dönem, maneviyatını artırmak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Recep ayının ortalarına denk gelen Eyyam-ı Biyd (aydınlık günler) oruçları, bu mübarek günlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2025 yılı Recep ayına dair merak edilenler ve Eyyam-ı Biyd orucunun önemi...

Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?

Eyyam-ı Biyd Orucu: Hangi Günlere Denk Geliyor?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri, Hicrî takvime göre ayın en parlak olduğu geceleri kapsar. Bu günler 2025 yılında şu tarihlere denk geliyor:

Recep ayının 13. günü: 13 Ocak 2025 Pazartesi
Recep ayının 14. günü: 14 Ocak 2025 Salı
Recep ayının 15. günü: 15 Ocak 2025 Çarşamba

Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?

Recep Ayının 15. Gecesi ve Faziletleri

Recep ayının ortasındaki bu günler, İslam tarihinde "aydınlık günler" olarak anılır. Ay, bu gecelerde en parlak ve dolgun haline ulaşır. Hz. Muhammed (s.a.s.), her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu günlerde tutulan oruçların, tüm seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap kazandırdığı hadislerle bildirilmiştir.

Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

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