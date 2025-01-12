Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?

Mübarek üç aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. Bu özel dönem, maneviyatını artırmak ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Recep ayının ortalarına denk gelen Eyyam-ı Biyd (aydınlık günler) oruçları, bu mübarek günlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2025 yılı Recep ayına dair merak edilenler ve Eyyam-ı Biyd orucunun önemi...