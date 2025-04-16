Aort damarı yırtıldığında ne olur? Aort damarı yırtılması nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri
Son günlerde sağlık gündeminde sıkça duyulan aort damarı yırtılması, aslında hayati tehlike barındıran, ani gelişen ve tanısı zor bir durum. Kalpten çıkan en büyük atardamar olan aort, tüm vücuda oksijenli kanı taşır. Bu ana damarda meydana gelen yırtılmalar, iki farklı şekilde ortaya çıkar ve her iki durumda da zamanla yarışan bir müdahale gerekir.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 06:40