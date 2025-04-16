Aort damarı yırtıldığında ne olur? Aort damarı yırtılması nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Aort Damarı Neden Bu Kadar Hayati?

Aort, göğüsten başlayıp karın boşluğuna kadar uzanır ve dört ana bölüme ayrılır: yükselen aort, aort arkı, inen aort ve abdominal aort. Her bir bölümü, belirli organlara kan ulaştırmakla görevlidir. Bu damar sağlıklı çalışmadığında, beyin de böbrekler de bağırsaklar da oksijensiz kalır.

Aortun zayıflaması ya da yırtılması, sadece bir damar sorunu değildir. Tüm organların dakikalar içinde fonksiyonlarını yitirmesi anlamına gelir.