Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance şampiyonluk kupasını düşürdü! Espriyle toparlamaya çalıştı ama...

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz gün Ohio State Üniversitesi futbol takımını Beyaz Saray'da ağırladı. Ocak ayında College Football Playoff (CFP) ulusal şampiyonu olan Ohio State, zaferlerinin onuruna düzenlenen törende Trump ve Vance ile bir araya geldi. Ancak tören beklenmedik bir "fumble" (Amerikan futbolunda topu yere düşürmek) anına sahne oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi