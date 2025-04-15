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Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance şampiyonluk kupasını düşürdü! Espriyle toparlamaya çalıştı ama...

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz gün Ohio State Üniversitesi futbol takımını Beyaz Saray'da ağırladı. Ocak ayında College Football Playoff (CFP) ulusal şampiyonu olan Ohio State, zaferlerinin onuruna düzenlenen törende Trump ve Vance ile bir araya geldi. Ancak tören beklenmedik bir "fumble" (Amerikan futbolunda topu yere düşürmek) anına sahne oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:41
Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance şampiyonluk kupasını düşürdü! Espriyle toparlamaya çalıştı ama...

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz gün Ohio State Üniversitesi futbol takımını Beyaz Saray'da kupalarını vermek üzere misafir etti.

Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance şampiyonluk kupasını düşürdü! Espriyle toparlamaya çalıştı ama...

Başkan Trump ve Vance, Buckeyes oyuncuları ve koçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmek için sahnede yerlerini almıştı.

Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance şampiyonluk kupasını düşürdü! Espriyle toparlamaya çalıştı ama...

Tam o sırada, Başkan Yardımcısı JD Vance, şampiyonluk kupasını kaldırmaya çalıştı fakat kupa Vance'in ellerinden kaydı.

Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance şampiyonluk kupasını düşürdü! Espriyle toparlamaya çalıştı ama...

Kupayı taşıyan kaide yere düşerken, kupanın büyük ve gösterişli üst kısmı son anda etraftakiler tarafından tutuldu.

Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance şampiyonluk kupasını düşürdü! Espriyle toparlamaya çalıştı ama...

O anlarda salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

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