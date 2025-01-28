AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönemine ilişkin ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. Kayıt işlemleri için geri sayım sürerken, öğrenciler yenileme sürecine dair detayları araştırıyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin tarihleri ile nasıl yapılacağına dair merak edilenler haberimizde...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:14