AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt işlemleri için tarih detayları açıklandı. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ve mevcut öğrenciler, kayıt yenileme süreci hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?