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AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönemine ilişkin ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. Kayıt işlemleri için geri sayım sürerken, öğrenciler yenileme sürecine dair detayları araştırıyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin tarihleri ile nasıl yapılacağına dair merak edilenler haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:14
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt işlemleri için tarih detayları açıklandı. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ve mevcut öğrenciler, kayıt yenileme süreci hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖL 2. Dönem Kayıt Tarihleri

Kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yaptırma işlemleri, belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler 29 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Diğer öğrenciler için yeni kayıt başvuruları, 7 Ocak 2025 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla alınacak.

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olanlar, kayıt yenileme işlemlerini 7 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilir.

Birinci dönem sınav sonuçları açıklanmadan önce "Aktif" durumdaki öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 Şubat 2025 mesai bitimine kadar tamamlayabilir.

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AÖL Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi kayıt süreci hem online hem de yüz yüze seçeneklerle gerçekleştirilebiliyor. Kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle yeni kayıt ücretlerini yatırmalı. Ödeme işleminin ardından başvuru süreci şu şekilde tamamlanabilir:

Halk Eğitimi Merkezi Başvurusu: Kayıt belgeleri ile birlikte en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurulabilir.

Online Kayıt: e-Devlet üzerinden, AÖL Kayıt Sistemi aracılığıyla kayıt işlemleri yapılabilir. Online başvuru sonrasında ders seçimi işlemleri de aynı sistem üzerinden tamamlanabilir.

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