Viral Galeri Viral Tıkla Stresten kurtulmak için güçlü dualar: Kaygıya karşı okunacak dualar ve zikirler

Stresten kurtulmak için güçlü dualar: Kaygıya karşı okunacak dualar ve zikirler

Günlük hayatın yoğunluğu, sorunlar ve belirsizlikler zaman zaman hepimizin ruhuna ağır gelebilir. Sürekli bir kaygı ve endişe hali, hem zihinsel hem de bedensel sağlığımızı etkileyebilir. Özellikle sınav, sunum ya da yoğun günlerde heyecanlı yapıya sahip olanlarda stres ağır bir şekilde hissedilebilir. Peki endişe, kaygı ya da stresten kurtulmak için neler yapabiliriz? Peygamber Efendimizin okuduğu bu dualar, ruhunuzu sakinleştirebilir, stres, endişe ve kaygılarınızla baş etmenize yardımcı olabilir. İşte stres ve kaygıya karşı okunacak etkili dualar ve zikirler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:17
Stresten kurtulmak için güçlü dualar: Kaygıya karşı okunacak dualar ve zikirler

Stres, endişe ve kaygılar, ruhsal dünyamızı zedeleyen ve yaşam kalitemizi düşüren temel duygulardır. Ancak bu zorlayıcı hislerden doğru dua ve zikirlerle kurtulabilir, stres ve sıkıntılardan arınarak ruhunuzu ferahlatabilirsiniz. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) okuduğu bu dualar, zihni sakinleştirmek ve ruha huzur getirmek için oldukça etkili. İşte endişe, kaygı ve stresten kurtulmanıza yardımcı olacak dualar…

Stresten kurtulmak için güçlü dualar: Kaygıya karşı okunacak dualar ve zikirler

İnşirah Suresi


Bismillâhirrahmanirrahim.

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'nâ 'anke vizrek. Elleziy enkada zahrek. Ve refa'nâ leke zikrek. Feinne me'al'usri yüsrâ. İnne me'al'usri yüsrâ. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

Stresten kurtulmak için güçlü dualar: Kaygıya karşı okunacak dualar ve zikirler

Nas Suresi

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

Gul e'ûzu bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına; insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)

Stresten kurtulmak için güçlü dualar: Kaygıya karşı okunacak dualar ve zikirler

Felak Suresi


Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, laranlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Stresten kurtulmak için güçlü dualar: Kaygıya karşı okunacak dualar ve zikirler

Ayetel Kürsi


Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

SON DAKİKA