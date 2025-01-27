Kurt sürüsü bir anda saldırdı! Tek başına böyle karşı koydu

Olay, saat 02.00 sıralarında Göle ilçesine bağlı Yeleçli Köyü'nde meydana geldi. Karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi. BÖYLE SALDIRDILAR Kurtlar sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. KURTLAR SALDIRDI! TEK BAŞINA... Çoban köpeği yanına yaklaştırmadığı kurtları uzaklaştırdı. Gürültü üzerine ev sahibinin pencereyi açarak bağırması üzerine kurt sürüsü bölgeden hızla uzaklaştı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN