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Kurt sürüsü bir anda saldırdı! Tek başına böyle karşı koydu

Görüntüler Ardahan'da kayda geçti. Köye inen kurt sürüsü çoban köpeğine aniden saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte köpeğin kurtlarla mücadelesi…

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:56
Kurt sürüsü bir anda saldırdı! Tek başına böyle karşı koydu

Olay, saat 02.00 sıralarında Göle ilçesine bağlı Yeleçli Köyü'nde meydana geldi.

Kurt sürüsü bir anda saldırdı! Tek başına böyle karşı koydu

Karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi.

Kurt sürüsü bir anda saldırdı! Tek başına böyle karşı koydu

BÖYLE SALDIRDILAR

Kurtlar sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

KURTLAR SALDIRDI! TEK BAŞINA...
Kurt sürüsü bir anda saldırdı! Tek başına böyle karşı koydu

Çoban köpeği yanına yaklaştırmadığı kurtları uzaklaştırdı.

Kurt sürüsü bir anda saldırdı! Tek başına böyle karşı koydu

Gürültü üzerine ev sahibinin pencereyi açarak bağırması üzerine kurt sürüsü bölgeden hızla uzaklaştı.

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