Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güneybatısı ve Bursa çevrelerinde ise hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma, don olayı ve yer yer sis meydana gelmesi olasılığı bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi