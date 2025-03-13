Viral Galeri Viral Tıkla Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı! 

Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı! 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güneybatısı ve Bursa çevrelerinde ise hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma, don olayı ve yer yer sis meydana gelmesi olasılığı bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:54
Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı!

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, mart ayının şakacı karakterine dikkat çekerek ani hava değişimlerine karşı uyarıda bulunuyor.

Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı!

Mart Ayında Kocakarı Soğukları Yok, Ama...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, 2025 Mart ayında "kocakarı soğukları"nın yaşanmayacağını söyledi. Köse, mart ayında hava koşullarının genellikle yanıltıcı olduğunu ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı!

Meteorolojik verilere göre bu yıl mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı!

Mart Ayı, Şakacı Bir Ay!

Köse, mart ayının sürprizlerle dolu bir dönem olduğunu vurguladı ve bahar havasının aniden soğuk havaya dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu "kış bitti" anlamına gelmediği için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir dönem olabileceği için, hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali olduğunu söyledi.

Güneşli günler kısa sürecek: İstanbul dahil o illere sağanak ve soğuk alarmı! Mart yine şaşırtmadı!

Köse, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlatarak, ikinci yarıda kış koşullarının yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti.

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