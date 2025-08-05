Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu'ndan yönetimi rahatlatan sözler
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacağı kritik mücadele öncesi önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli ekip, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için resmi girişimlere başladı. 26 yaşındaki oyuncunun sürece olumlu yaklaşması ise yönetimi memnun etti. İşte detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 08:15