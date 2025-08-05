Viral Galeri Viral Tıkla Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu'ndan yönetimi rahatlatan sözler

Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu'ndan yönetimi rahatlatan sözler

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacağı kritik mücadele öncesi önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli ekip, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için resmi girişimlere başladı. 26 yaşındaki oyuncunun sürece olumlu yaklaşması ise yönetimi memnun etti. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 08:15
Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu’ndan yönetimi rahatlatan sözler

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu’ndan yönetimi rahatlatan sözler

GÖZLER FEYENOORD EŞLEŞMESİNDE

Sarı-lacivertlilerde gözler, Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına çevrildi.

Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu’ndan yönetimi rahatlatan sözler

Kanarya'da bir diğer yandan ise transfer operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Skriniar ve Semedo sonrası bu kez hücuma bir hamle yapmak istiyor.

Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu’ndan yönetimi rahatlatan sözler

KEREM İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe cephesi, geçtiğimiz günlerde Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için girişimlere başlamıştı.

Fenerbahçe’de kritik saatler! Kerem Aktürkoğlu’ndan yönetimi rahatlatan sözler

Kanarya, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla ile yıllık 5 milyon Euro maaş + bonuslar şeklinde el sıkıştı.

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