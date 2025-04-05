05 Nisan 2025, Cumartesi
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Türkiye’de il olma potansiyeline sahip ilçeler listesi! İşte il olması beklenen 24 ilçe
Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanması yönündeki beklentiler yeniden gündeme geldi. Özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan ve mevcut il merkezine uzak konumda bulunan ilçeler il olmak için diğerlerine göre daha şanslı. Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi ilçelerin öncelikli olacağı hükümetin atacağı adımlarla netlik kazanacak.