Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...
Çiftçilikle uğraşan vatandaşlar 2025 yılına ait Mazot ve Gübre Desteği ödemelerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Her yıl belirli dönemlerde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden kayıtlarını güncelleyen çiftçiler, bu süreç sonunda dönüm başına devletten Mazot ve Gübre desteği alıyor. Peki 2025 Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:39