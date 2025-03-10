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Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...

Çiftçilikle uğraşan vatandaşlar 2025 yılına ait Mazot ve Gübre Desteği ödemelerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Her yıl belirli dönemlerde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden kayıtlarını güncelleyen çiftçiler, bu süreç sonunda dönüm başına devletten Mazot ve Gübre desteği alıyor. Peki 2025 Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:39
Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...

Çiftçilikle uğraşan üreticiler 2025 yılına ait Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri hakkında meraklarını sürdürüyor. Her yıl belirli dönemlerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydolan çiftçiler, dönüm başına devlet tarafından belirlenen miktarda destek alıyor. Bu yılki ödemeler henüz yapılmazken çiftçiler ödemelerin ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırıyor.

Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...

Mazot ve Gübre Desteği 2025 Ödemeleri Ne Zaman Gerçekleşecek?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı için tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı, 28 Şubat'ta çiftçilere yönelik 4 milyar 364 milyon 755 bin liralık tarımsal desteğin hesaplara aktarıldığını belirtti. Ancak Mart ayına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri henüz kesinleşmiş değil. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ödemelere bakıldığında, desteklerin Mart ayının sonunda çiftçilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...

2025 Mazot ve Gübre Desteği Tutarları Ne Kadar Olacak?

Bu yıl için belirlenen destek tutarları, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. 2025 üretim yılı için destek katsayısı dekarda 244 lira olarak belirlendi. Temel destek kapsamında, tüm ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i karşılanacak. Farklı ürün grupları için belirlenen destek tutarları ise şu şekilde:

📍Arpa ve buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira destek alacak.

Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...

📍Ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye ve çay gibi ürünler için üretim yapan çiftçilere dekara 366 lira ödeme yapılacak.

Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...

📍Pamuk ve çeltik gibi ürünler üreten çiftçiler ise dekara 549 lira destek alacak.

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