Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...

2025 Mazot ve Gübre Desteği Tutarları Ne Kadar Olacak?

Bu yıl için belirlenen destek tutarları, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. 2025 üretim yılı için destek katsayısı dekarda 244 lira olarak belirlendi. Temel destek kapsamında, tüm ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i karşılanacak. Farklı ürün grupları için belirlenen destek tutarları ise şu şekilde:

📍Arpa ve buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira destek alacak.